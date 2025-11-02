屠穎跑步意外猝逝！ 李國超曬合照悼念： 昨天才私訊就走了

李國超發文悼念屠穎。（圖／屠穎臉書、中時資料照）

資深音樂人屠穎昨（1日）疑似在健身房跑步發生意外，由於錯失搶救良機，不幸逝世，至於詳細死因，仍有待家屬說明，好友李國超得知噩耗後，在臉書發文悼念：「我捨不得你！我真的太難過了」 。

李國超表示得知屠穎噩耗後，難過到止不住淚水，明明前一晚才傳過訊息，怎料隔日就天人永隔，接著曬出昔日合照，回憶起過往種種：「咱們18歲就認識！一起組成藍天使合唱團！咱們那年少輕狂的日子，一起走過屬於我們的榮耀」、「後來我去拍戲了，而你還堅持在你的工作崗位，由於你的付出才可以造就現在這麼多的歌星」、「再來你又把咱們組織起來，成立了老螺絲合唱團，我在你的鼓勵下又重拾鼓棒，你永遠是一個低調又溫暖的人」，一句一字道出無盡思念。

李國超表示跟屠穎才傳過訊息，怎料隔日就天人永隔。(圖／陳素貞攝)

李國超指出由於屠穎工作繁忙，先前才跟他道歉無法出席婚禮，沒想到竟無預警地離開人世，讓他完全無法接受，「這麼注意自己健康的人，怎麼會這樣呢?我的思緒還是沒有整理清楚，其實不相信這是個事實，但是我只能接受呀，老天爺真的沒有意思，怎麼可以就讓你這樣走呢」，絲毫無法接受屠穎在各方面都處於最好狀態時，就被老天爺奪走寶貴的生命。

李國超強調後續還有許多事情要處理，相信身邊好友一定可以做得相當圓滿，最後向天上的屠穎喊話：「我親愛的屠穎你就好好的走！我捨不得你！我真的太難過了」。

