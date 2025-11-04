屠穎跑步機上摔倒驟逝 兒淚喊「騎著哈雷去遠行」

屠衡悼念父親屠穎。（摘自屠衡臉書）

台灣資深音樂人屠穎1日於廣州意外離世，據了解，他當天原定舉行演出，卻在飯店健身房運動時意外摔倒，錯失搶救時機。噩耗傳出後震驚樂壇。屠穎長年為華語樂壇眾多天王天后編曲與製作，包括張信哲、辛曉琪、張學友、王菲等人，音樂成就深受肯定。其子屠衡今（4日）在臉書發文，親自證實父親離世，字字句句令人鼻酸。

屠衡在文中寫道：「爸爸在2025年11月1日的廣州演出前，於飯店健身房運動時不幸在跑步機上摔倒，意外地離開我們。」他表示，一切發生得太突然，自己與母親至今仍難以接受，但為了讓父親早日回家，選擇在廣州完成火化。家屬預計將在台北舉辦告別式，時間與地點將另行公告，並感謝各界的關心。

他也以溫柔筆觸懷念父親，感性地說：「我知道爸爸騎著他最愛的哈雷去了一趟遠行，一路上吃美食、彈彈琴、偶爾下廚，像平常一樣做著自己喜歡的事，仍是那位帥氣瀟灑的屠老師。」他感謝外界對父親的懷念與祝福，動情寫下：「爸爸這一生過得非常精彩，也留下許多美好又經典的作品，謝謝所有親朋好友的關心與悼念，謝謝你們參與爸爸豐富的人生。」

最後，屠衡深情喊話：「爸爸是個體貼的人，如果有想對他說的話，請慢慢說給他聽，他會細細聽你們說的。」他承諾會好好照顧自己與母親，延續父親對生命的熱愛與溫柔，並以「我愛你」作結，寫滿對父親的無限思念。

