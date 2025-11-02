屠穎驚傳猝逝！林凡震撼難信「從小聽他的編曲長大」悲慟無法言語
音樂圈再傳憾事，享譽華語樂壇的台灣編曲大師屠穎，昨（1日）驚傳在廣州意外猝逝，享壽62歲。消息傳出震撼整個音樂圈，無數合作過的歌手與音樂人紛紛表達哀悼，實力歌后林凡透過社群發文追思，字字句句滿是惋惜與懷念。
林凡回憶自己第一次認識屠穎老師的作品，是在小學四、五年級時購買張清芳的專輯《紫色的聲音》，「那是我非常喜歡的一張專輯，專輯的第一首〈不想你也難〉我就已經非常非常喜歡。那時就有注意到屠穎老師是編曲與Keyboard，專輯裡還有另外三首也是屠老師的傑作」。
成為歌手後，林凡有幸走進屠穎老師的錄音室錄音，「感到很夢幻」，之後在多場表演中唱著老師伴奏的琴聲，「都覺得好享受」。她特別提及2020年與屠穎一同參與《音樂萬萬歲》錄製時，合唱許景淳〈睡吧我的愛〉的那一刻，「屠老師的鋼琴讓我好有感覺，好像整首歌都在閃著星光，晶瑩剔透」。
林凡也回憶，曾造訪屠穎經營的「屠老師的店」，品嚐他親手烹煮的麵，「感受他除了音樂之外的世界」。她說，每次在周華健或齊豫的演唱會上，都能聽見屠穎精彩的solo，而去年（2023）在上海周華健「少年俠客」演唱會，則是她最後一次現場聆聽老師的琴聲。林凡在文末哀嘆「好想能繼續聽下去」，一席話令人鼻酸。
許茹芸〈如果雲知道〉同樣出自屠穎之手，許茹芸昨得知不幸消息，難過發聲：「那些年，我唱的許多歌，都有屠穎老師細膩而深情的編曲。他的音樂讓情感有了形狀，也讓這些回憶都變得更加深刻美麗。」盼老師在另一個世界繼續編織優美的旋律。
天后黃鶯鶯不捨表示：「這消息太突然，心裡沈沈的。願你在天堂安好，一路走好。」林俊傑也沈痛悼念他，「感謝您當年為《會有那麼一天》編織的動人旋律，也感謝您為華語樂壇無私的奉獻。您的音樂將永遠流傳。」
屠穎生前為華語樂壇重要的編曲與鍵盤手，與齊豫、周華健、張清芳、潘越雲、李宗盛等人皆有深厚合作，音樂足跡橫跨數十年。其溫柔卻充滿靈魂的琴音，陪伴無數歌迷度過青春，為樂壇永遠無法抹去的經典。
