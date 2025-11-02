屠穎驟逝 李國超痛哭：你的離開太捨不得

〔記者林南谷／台北報導〕資深音樂人屠穎1日傳出過世消息，藝人李國超在臉書感嘆：「哭紅雙眼的我！捨不得你！我的摰友！」1983年，李國超與李亞明、劉偉仁、屠穎合組藍天使合唱團，感情深厚。

李國超接受本報訪問感慨：「他走，我們太意外，他是個很健康、樂觀又善良的人。」昨晚他透過臉書發文追憶屠穎，止不住淚水說：「昨天才跟你私訊，結果你今天就走了！咱們18歲就認識，一起組成藍天使合唱團！咱們那年少輕狂的日子一起走過，屬於我們的榮耀！」

發文中，李國超虧屠穎從小就是個胖子，「有一次你騎偉士牌載我，我居然還抱不滿你的肚子，後來我去拍戲了，而你還堅持在你的工作崗位上，也由於你的付出才可以造就出現在這麼多的歌星，你永遠是一個低調又溫暖的人！」

「這一切的一切就是昨天發生的嘛，怎麼你今天就永遠離開咱們了，你害我這個老男人哭了一整天」，李國超痛哭失聲：「怎麼可以就這把你這樣走呢？你的離開我太捨不得！老天爺沒意思，怎麼可以在你各方面都最好的時候，要你離開呢？我捨不得你，真的太難過了。」

李國超臉書全文：

我親愛的屠潁：我在朦朧的眼光中寫下這篇文！因為說真的我還是止不住淚水！我盡量在我的手機，找到有咱們的照片！我也不分時序了！昨天才跟你私訊！結果你今天就走了！你他媽的在幹什麼東西？咱們18歲就認識！一起組成藍天使合唱團！咱們那年少輕狂的日子一起走過屬於我們的榮耀！我知道你從小就是個胖子！有一次你騎偉士牌載我，我居然還抱不滿你的肚子！後來我去拍戲了！而你還堅持在你的工作崗位上！也由於你的付出才可以造就出現在這麼多的歌星！再來你又把咱們組織起來成立了老螺絲合唱團！也因此我在你的鼓勵下才又重拾鼓棒！你永遠是一個低調又溫暖的人！半個月前才去你家看你新的模型收藏！以及你最近每次出國做演唱會時回來會幫我帶個香煙！跟你聊天之餘，知道你最近真的是很忙碌，但是也是你人生的一個高潮！你把車子整理好了，也把展示間整理好了！然後跟我說演唱會已經排到明年底了！也才跟我說對不起我的婚禮你到不了！因為你有演唱會要做！這一切的一切就是昨天發生的嘛！怎麼你今天就永遠離開咱們了！你害我這個老男人哭了一整天！我就奇怪了！像你這麼熱心公益會捐款給弱勢團體！會捐血！然後又這麼注意自己健康的人！怎麼會這樣呢？我的思緒還是沒有整理清楚！其實不相信這是個事實！但是我只能接受呀！操他媽的！老天爺真的沒有意思！怎麼可以就這把你這樣走呢？唉，我也不知道該說什麼！我們之前談劉偉仁！談到韓賢光！你總是跟我講說老天爺點到他們名了！所以不要太悲哀！但是你的離開我太捨不得！老天爺沒意思！怎麼可以在你各方面都最好的時候！要你離開呢？我真的不知道該說什麼！後續還有一些要處理的問題！好朋友們一定會做得圓圓滿滿！好吧！我親愛的屠穎你就好好的走！我捨不得你！我真的太難過了！

