屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌

九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。





王世堅指出，吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜與莊瑞雄，其實都是非常適合的首都市長參選人，也是學養俱佳、才德兼備，非常好的人選，只要民進黨跟他們好好商量，「他們意願很強的話，那就趕快推出」。

他不諱言，畢竟這場選戰，其他各黨大概也都準備好了，所以民進黨就讓最強的出來，趕快帶領首都等共22縣市，大家一起來拚2026的選戰。

談及自身意願，王世堅重申，「我完全沒有在考慮（選市長）這件事，我認為應該讓最強的出來，尤其遇到大型選舉，我們一定各黨都要推出最強的人選，不要到時候打輸了又怪兵器不好，這是不對的」；而卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜與莊瑞雄，他們都是最強的。

王世堅說，卓榮泰不管以他過去的學經歷、資歷，卓院長可說是非常齊備，在所有最佳候選人裡面，他算是最齊備的，尤其他這一年半來，擔任行政院長的表現作為可圈可點，「他有那麼大的視野與行政經驗，來擔任首都市長，我覺得是非常恰當」。





