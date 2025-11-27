屢傳不合風聲！ 浩子、阿翔錄影爆互毆 衝突場面來賓全目睹

四季線上／陳軒泓 報導

浩子與Sandy吳姍儒聯手主持，並由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容的競賽節目《Talk Talk秀台語》最新一集邀請「浩角翔起」第二帥的阿翔擔任節目評審，浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

浩角翔起同台演出驚豔全場（圖／公視台語台提供）

本週起節目集結第一、二季的優勝選手PK，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，經過多輪比賽，選出冠軍。參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得評審許效舜的多次稱讚，更警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了」。浩子也說，「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

廣告 廣告

浩子（左）、阿翔互毆，激烈衝突嚇壞大家（圖／公視台語台提供）

另外，呂文婉在上集節目中坦承，她除了很會講話還很會「變臉」。她說，他有次搭飛機時遇到後排小孩吵不停、父母卻不顧的窘境，她忍無可忍後，回頭怒瞪，結果僅獲得30秒的寧靜。後來，她被家長認出是呂文婉，她立刻笑臉回應，直呼「我又背叛我自己了」，感嘆身為公眾人物不得不雙面；相關短影音在社群上引起熱議，不少網友都在討論要如何應對在公開場合吵鬧的小孩。

呂文婉坦承身為公眾人物不得不成為「雙面人」（圖／公視台語台提供）

【看更多】

唐綺陽代班《11點熱吵店》生日被逼哭！拋國師形象「罕露鉛筆腿」訴心聲

《綜藝新時代》釀意外全場逃竄！ 李雅英錄影突暴走失控 籃籃急忙安撫

68歲陽帆有新身分？《超級冰冰Show》主持再現一技能 白冰冰看傻喝斥：不要亂

日本人好吃驚，浩角翔起介紹在地美食竟然是這個？《綜藝新時代》經典回顧

【FastTV飛速看】精彩節目不中斷👉點擊前往





更多四季線上報導

阿翔驚爆「不想演戲想當導演」！《好運來》初體驗竟被劇組「神救援」

浩子驚爆「與骨刺共存20年」！搭檔阿翔不忍全說了：無法手術治療

不裝機上盒、不綁約也能看電視！四季線上成最新收視日常