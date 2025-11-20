屢派人勸黃國昌參選？蘇巧慧：謠言適可而止

▲黃國昌兩度提及蘇巧慧派人勸進新北市長選到底，蘇巧慧反嗆從未透過任何管道或授權任何人去傳任何話。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌昨日透露，民進黨立委蘇巧慧曾透過「2組人馬」向他傳話，希望新北市長選到底被打臉，今（20）日又稱蘇巧慧「可能是貴人多忘事吧」，更嘲諷「蘇貞昌院長連神明都能騙，這種小事當然不奇怪」。蘇巧慧則重申，從被提名的那一刻就做好面對一對一的選戰，強調從未透過任何管道或授權任何人去傳任何話，「對於這種奇怪的謠言，希望適可而止」。

黃國昌今日再提蘇巧慧透過多種管道鼓勵他參選新北市長，對方反駁是貴人多忘事，連蘇貞昌都一起嘲諷。

對此蘇巧慧表示，從被選對會確認提名的那天起，自己就做好面對一對一的選戰，會籌組最強的團隊，希望爭取一個服務全新北市民的機會，對其他的參選人一向是尊重與祝福。

蘇巧慧也強調，從來沒有透過任何管道或授權任何人去傳任何話，影響參選決定，「對於這種奇怪的謠言，希望適可而止」。

