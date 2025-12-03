屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
娛樂中心／綜合報導
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。
近日，胡歌接連現身多檔綜藝節目分享養小孩的真實心聲，他愧疚自認在事業跟家庭中沒有平衡好，「我很失敗」，表示從女兒出生以後，他大部時間都投入工作不在家中，認為缺席了女兒的成長過程，胡歌也舉例表示，有次老婆希望女兒在胡歌出門工作前，親一下他當作是鼓勵，但卻被女兒當場拒絕，這點也讓胡歌意識到對於女兒的陪伴遠遠不夠。
值得注意的是，當胡歌被主持人問到男孩跟女孩的教育方式會不會有不同，胡歌停頓一下表示對女兒會更包容，不過對於兒子則耐心會少一點，此發言也被外界認為胡歌已經迎來二胎，湊足「好」字，事實上，胡歌曾在今年10月被目擊到上海看房子，由於位置處於核心地段，因此價格都超過上億人民幣，顯見為了給孩子更好的生活環境，相當大手筆。
