屢獲國際大獎肯定 中市水湳經貿園區15件公共藝術成亮點 展現綠意美學風景

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中水湳經貿園區公共藝術歷經6年籌劃與設置，今（3）日於新市政大樓舉行成果發表會。文化局副局長曾能汀表示，水湳經貿園區是台中近年最具代表性的市政亮點之一，感謝策展團隊與藝術家的投入，除順利完成15件公共藝術設置外，期間多件作品更屢獲國際設計大獎肯定，邀請市民朋友抽空走入中央公園，親身感受綠意與藝術交織的城市氛圍。

曾副局長指出，本案以「低碳、智慧、環境共生」為核心理念，涵蓋風動、光影、互動與AR等多元創作形式，並運用回收塑料、不鏽鋼、玻璃等永續素材，呼應環境友善精神。隨著綠美圖、國際會展中心及水湳轉運中心等重大建設陸續啟用，未來將有更多公共藝術進駐，期盼形塑結合建設與藝術的城市廊帶，展現台中多元且充滿活力的風貌。

文化局表示，水湳經貿園區佔地達253.34公頃，為兼顧整體性與多元性，全案除邀請策展團隊統籌外，也採公開徵件方式，邀集國內外優秀藝術家參與，自108年啟動以來，15件公共藝術作品陸續完工，呈現豐富的創作面貌。

策展人陳惠婷老師指出，水湳中央公園被譽為台中的「都市之肺」，建築設計以低碳、智慧與生態共生為主軸，公共藝術作品也呼應這三大主題，展現人與自然共榮的願景。例如坐落於濕滯洪池、由紐西蘭藝術家菲爾．普瑞斯（Phil Price）創作的風動作品《浮遊之花》，以台中市花山櫻花為靈感，作品隨風擺動，如花瓣於空中輕舞，展現自然流動之美。

文化局說明，多件作品亦在國際設計競賽中屢獲殊榮，如《島球訊號》榮獲2025繆思設計獎，《綠野遊蹤》以毛毛蟲為創作意象，全長近10公尺，深受親子遊客喜愛，更於2024至2025年間接連摘下倫敦設計獎、繆思設計獎、法國設計獎、瑞士建築設計獎及美國設計獎等國際大獎。創作者郭國相表示：「如果我是毛毛蟲，能住在這樣的公園一定非常開心。希望作品能成為環境的一部分，讓民眾在公園中看見作品時，就像欣賞一幅風景畫般自然，並能與之互動。」

文化局進一步補充，水湳經貿園區早年為軍民合用機場，為喚起市民對這片土地的記憶，特邀科技藝術家陶亞倫創作AR擴增實境作品《我在水湳的故事》，藝術家親自訪談8位曾任職於水湳機場員工的親屬，重現當年場景。民眾只需透過手機，就能穿越時光之門，看見水湳機場的過去、現在與未來，並「聽見」屬於這片土地的真實故事。