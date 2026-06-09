屢虐徐達重創明軍！王保保「七招不降」 成朱元璋一生最痛執念

生活中心／唐家興報導

大明王朝開國皇帝朱元璋出身草根，憑藉著驚人的軍事謀略與狠辣手段，一舉橫掃陳友諒、張士誠等各路梟雄，更驅逐韃虜、傾覆元朝，締造了不世出的洪武盛世。手握萬里江山、麾下名臣猛將如雲的他，本該是這場亂世賽局中毫無疑問的最大贏家，然而世人鮮少知道，這位殺伐果斷的鋼鐵帝王，晚年心中卻埋藏著一個無法釋懷的終生遺憾。朱元璋臨終前曾直言人生有三大憾事，其中除了傳國玉璽與元太子下落之外，唯一能與這兩大皇權正統缺憾並列的，竟是一名誓死不降的死敵將領擴廓帖木兒，也就是歷史上赫赫有名的奇男子王保保。

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【王保保嶺北之戰：重創明軍百戰不敗】

擴廓帖木兒漢名王保保，在那個兵荒馬亂、擁兵自重的元末歲月裡，他宛如一顆突兀而耀眼的孤星。當元朝朝堂腐敗、氣數已盡，文武百官紛紛為求活路而倒戈投降時，王保保卻毅然決然接過養父察罕帖木兒的兵權，以一己之力，硬生生地替搖搖欲墜的故國撐起了北元的半壁江山。他那出神入化的奇兵突襲與迂迴戰術，更成了明朝軍隊揮之不去的邊疆夢魘。

當時朱元璋麾下有徐達、常遇春、李文忠等當世戰神，卻屢屢在漠北草原上，被這個頑強的對手撞得滿頭包。其中最讓朱元璋耿耿於懷的，莫過於洪武五年的「嶺北之戰」。當時明軍意圖一舉蕩平北元殘餘勢力，派出戰無不勝的徐達率精銳北伐，不料卻踏入了王保保設下的致命陷阱。王保保利用廣袤的草原地形誘敵深入，一舉重創明軍主力，徹底打破了大明軍隊百戰百勝的神話。經此一役，朱元璋不得不認清現實，只要王保保還活著一天，大明就無法真正天下一統，無奈之下，明朝只能將戰略方針由主動進攻轉為被動防禦。

元末第一猛將王保保，徹底打破了大明軍隊百戰百勝的神話。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【朱元璋七招不降：甚至將他妹妹納入皇室】

除了軍事上的無奈，最讓朱元璋感到挫折與執著的，是王保保那份軟硬不吃、至死不渝的鐵血忠誠。為了收服這位絕世猛將，向來高高在上的朱元璋放下了帝王身段，前後多達七次派遣使者前往漠北招降，高官厚祿、封侯拜相的條件任其挑選。朱元璋甚至親自前往河南祭拜王保保養父的陵墓以示尊重，更將王保保的妹妹強行納入皇室，許配給自己的次子朱樉為秦王妃，試圖用姻親關係來感化這位不世出的奇才。

然而，王保保的心就如同漠北的寒風般決絕。最驚心動魄的一次，朱元璋派出了昔日與王保保齊名的降將李思齊前往勸降。王保保設宴款待昔日同僚三日，盡了地主之誼，卻在臨別之際冷酷地表示，必須留下一物回報大明，逼得李思齊當場自斷一臂。李思齊重傷返回明朝後不久便含恨而終，這一條斷臂，徹底斬斷了明朝招降的所有可能，也讓朱元璋見識到了什麼叫做不可動搖的風骨。

元末第一猛將王保保，讓朱元璋念念不忘！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【王保保病逝漠北：元末奇男子成最大執念】

時光流轉到洪武八年，王保保最終病逝於那片他誓死守護的漠北草原上。得知死訊的朱元璋悵然若失，留下了那句流傳千古的感嘆：「遇春雖人傑，吾得而臣之。吾不能臣王保保，其人奇男子也。」百戰無敵的常遇春再強，終究是朕的臣子；而朕窮盡一生、用盡手段，卻唯獨征服不了王保保的赤膽忠心。

朱元璋的執念，從來不只是失去了一員神將，而是他坐擁萬里江山，卻輸給了一個人逆勢堅守的靈魂。良禽擇木而棲是亂世的常態，但王保保明知元廷腐朽、大勢已去，卻不願背棄最初的初心與忠義。數百年後的今天，元末割據的無數梟雄早已化為歷史的塵埃，唯有王保保，以一介不降罪臣的身姿，永遠雕刻在開國帝王的心牆上，成為那片草原上最令人動容、也最讓人敬畏的絕代傳奇。

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