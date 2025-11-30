屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下

63歲的港星梁朝偉日前出席第36屆新加坡國際電影節，在互動環節，梁朝偉闢謠在日本長期定居，自己只是喜歡獨處，在日本語言不通可以不用跟人講話，所以自己偶爾會去一下。

此前，多名網友在日本偶遇梁朝偉，引發外界定居猜測。

綜合媒體報導，有網友2月在日本滑雪時偶遇梁朝偉，還曬出自己與梁朝偉的合影。該網友還表示，梁朝偉滑的是單板，「技術很好」。

評論區中，不少網友表示：「他滑單板？我天，好刺激，但他很帥氣」、「梁朝偉居然是單板嗎？我刻板印象以為他肯定是雙板」、「身體真好啊」。

據悉，梁朝偉很喜歡運動，他與劉嘉玲幾乎每年都去日本滑雪。

梁朝偉曾表示，「我平常腦子裏面會一直想很多東西，只有在運動的時候才可以放鬆，特別是比較危險的運動，必須要非常集中精神，不用想東想西。」

在去年接受採訪時，梁朝偉還曾透露自己在學習帆船：「我最近在學帆船。我有朋友是玩帆船的，帶我去體驗過一次。我發現原來帆船要對整個環境、天氣的變化、風向的變化很敏感，這個是我以前不懂的。包括我去滑雪，其實安全方面，只要你知道自己的能力能做到哪，快慢就是自己控制了。」

梁朝偉此前接受採訪時曾稱：「其實我的生活是很隨性的，是跟隨自己的心做事。」

