屢被拱跟阿Ken在一起！安心亞「單身10年」親揭真實狀況

〔記者林欣穎／台北報導〕安心亞新的一年剛開始就工作滿檔，她才剛在跨年夜帶來完美表演，出道多年的她，始終維持令人稱羨的魔鬼身材，近期受邀擔任TVBS《女人我最大》官網2026年1月封面人物，分享透過堅持運動與喝水，長年保持「零走樣」的體態。

談及感情現況與理財觀，她大方表示，走過10年單身生活，希望未來另一半能讓彼此成為更好的人，而自認沒數字頭腦的她，則透露自己9成收入，全交給媽媽負責投資。

安心亞自認沒頭腦也沒運氣，所以仍埋頭苦幹自己的本職工作。她再自嘲對數字與理財毫無天分，聽到金融術語就會下意識「抗拒」，所以將投資大任全權交由媽媽打理，她笑說：「我幾乎百分之九十的錢都在媽媽那邊，她可以投資的部分蠻多的！」

安心亞出道以來，始終維持極佳的體態，之前還挑戰體能實境節目，讓不少粉絲印象深刻。她分享運動清單，每週堅持進行2次運動，包含健身與皮拉提斯，並強調「流汗」與「喝水」的重要性，每日攝取至少2000c.c.的水分。

另外，在飲食方面，她則採取彈性調整策略，雖然盡量吃原型食物，但若偶爾放縱口腹之慾，接下來幾天就會乖乖吃健康餐「還債」。另外，她也重視充足的睡眠，她表示：「我努力在午夜前入睡，在6小時的深眠中，慢慢找回身心靈的平衡。」

而安心亞的感情動態備受關注，還頻頻被拱和阿Ken在一起，她曾公開表示，自己單身10年、情路坎坷。她笑稱每年都把脫單作為目標，但現在心態有所轉變，不再設立框架，她說：「現在擇偶條件，只求兩人相處能讓彼此更好，且不要限制彼此就好。」

在新的一年，安心亞分享「必勝開運法」，她會在筆記寫下新一年想完成的事，但是以「已發生」的語氣記錄，「不是『我想要』，而是『我已經擁有』。」至於準不準？她俏皮地說：「可能念力還不夠！」此外，她每天會對著鏡子喊話：「加油！妳是最棒的！」藉此提升自信與氣場，好運自然來。

