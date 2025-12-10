屢被稱「向太化」！郭碧婷曝真實家世：婆婆給我很多錢錢

郭碧婷今（10）日久違現身出席活動。（圖／東森娛樂）





42歲女星郭碧婷2020年與向佐結婚，婚後育有一子一女，專注於家庭生活鮮少公開露面，今（10）日她一襲全白禮服搭配羽毛罩衫亮相，看起來貴氣十足，談及近期屢次被稱與婆婆向太（陳嵐）氣質越來越相像一事，她也親自回應了。

談及氣質與婆婆向太越來越相像，郭碧婷表示，有聽到很多人這樣說，但婆婆一直以來都給他很大氣、很富貴的感覺，「可是我從小不知道為什麼，大家都以為我住陽明山，都以為我家很有錢，但我是三重的小孩，家裡是做豆漿店的」，笑說可能是一家人有同樣的氣場。

郭碧婷一襲白色禮服亮相，看起來貴氣十足。（圖／東森娛樂）

如今郭碧婷長期定居於台灣，夫妻倆分隔兩地，她也強調，婚前就明確向對方告知「喜歡台北的生活」，「他們也都OK，也沒逼我生小孩，生小孩是我自己想的，也在這裡生、這裡養、這裡念書。他們不會有意見。因為大家都在飛，香港我們也不常住。」

至於網傳小孩及治療爸爸費用都堅持自己支付一事，郭碧婷則笑回：「不會啊！我婆婆也會給我很多錢錢，她們對小孩很好，也會給我們很多資源啊。」更開玩笑說：「哎呀！多麽粗俗的問題」笑笑帶過。



