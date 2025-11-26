屢見暴力！台鐵第一線「肉搏悍客」 立委提案最高罰30萬元、3年徒刑

記者李育道／台北報導

台鐵屢見暴力！第一線成肉盾，立委今提案修法，鐵道局長楊正君建議比照《醫療法》，將刑度統一訂為3年以下有期徒刑、併科30萬元以下罰金。（圖／國會頻道）

台鐵第一線人員近半年連續遭旅客暴力攻擊，累計多達7起，立法院交通委員會今（26日）審查《鐵路法》修正草案，朝野均提案增訂刑罰加強保護鐵道從業人員，但版本間的罰則差異大，鐵道局長楊正君建議比照《醫療法》，將刑度統一訂為3年以下有期徒刑、併科30萬元以下罰金。台鐵則承諾會就各車站需要的短缺人力問題，依照運量和運轉需求盤點保全人力，預計1個月內盤點完後，配合相關需求來檢討。

近半年台鐵暴力事件頻傳，包括站務員遭推落軌道、被酒醉旅客攻擊、辱罵恐嚇等事件，國民黨團與民眾黨團皆提出修法，增訂任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方式妨害鐵路從業人員執行職務，若致重傷，刑度更可達5年以上10年以下。洪孟楷另提出，鐵道從業人員得拒絕運送妨害業務的「現行犯」，並交由警方排除。

新北瑞芳火車站日前發生乘客抵達終點站不下車，列車長、站務長勸導後遭對方勒脖攻擊。（圖／讀者提供）

針對不同版本的刑罰落差，楊正君今日在委員會上表示支持修法，但提醒罰則應一致，建議比照《醫療法》第106條，以3年以下有期徒刑、併科30萬元以下罰金為宜，避免罰則畸重。他也對「現行犯須由警察排除」的增訂條文提出疑慮，指出依《刑事訴訟法》規定，現行犯任何人都可逕行逮捕，若修法限縮處理對象，恐與既有法制衝突，建議不需增訂，以免造成執法困擾。

立委李昆澤則指出，實務上發生類似案件時，鐵路警察往往無法在第一時間趕赴現場，­而且也並非每個車站都有鐵警，加上台鐵旅客越來越多，但全台鐵警人數卻從2020年的745人降到今年的626人。質疑台鐵是否考慮增設保全人員來維護台鐵人員安全。

對此，台鐵公司總經理馮輝昇答詢表示，台鐵平交道有設置保全，車站部分，台北站和高雄站也都有設置保全，台鐵也已經開始針對全台特等站、一等站盤點，會就各車站需要的短缺人力問題，依照運量和運轉需求盤點保全人力，預計1個月內盤點完後，配合相關需求來檢討。

至於近期發生列車遭大面積塗鴉延誤事件，台鐵也規劃增設監視器，加強防護設備與列車安全。

