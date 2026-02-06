屢請款遭拒！包商趁裝潢公司尾牙怒揮利器傷人

新北市 / 綜合報導

新北新莊昨(5)日深夜，驚爆 尾牙 砍人案！翁姓下游包商疑似屢次請款遭拒，心生不滿下，趁著裝潢公司在熱炒店辦尾牙，跑去討債一言不合就持利器揮砍，警方立刻到場將人逮捕。

一名黑衣男子一手拿著外套、一手持著利器向前跑揮向前方男子，周圍人見狀隨即朝男子丟擲啤酒瓶，店家的塑膠椅塑膠箱子場面相當混亂。

附近店家VS.記者：「幾個在追那個拿菜刀的，就有酒瓶，10幾個就是拿著酒瓶，因為有潑來到我們這裡，你說酒瓶嗎，對啊，你看那裡還有酒瓶。」

雙方你追我打嚇壞用餐民眾與附近居民，就連酒瓶碎片都波及到對面店家，事發就在新北市新莊區民安西路，某裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，持利器的翁姓男子為下游包商。

由於翁姓男子因個人債務問題，打算提前預支工程款未果心生不滿之下，先到附近五金行購買利器再返回現場，揮刀追逐索討款項警方抵達後立刻將人逮捕。

新北市光華派出所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行兇的翁姓男子，現場查扣菜刀一把，初步調查，翁嫌因工程款糾紛，情緒失控持菜刀追砍，造成兩人手肘受傷。」

雙方因工程上下游款項糾紛引發口角，翁姓男子情緒失控持利器揮砍，也造成一人左手肘約4公分割傷，另一人右手肘1公分穿刺傷。

所幸兩名傷者意識清醒沒有生命危險，均送往附近醫院治療，至於翁姓男子警方也將依傷害罪，移送新北地檢署偵辦。

