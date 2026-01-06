屢遭傳失智症！77歲葉啟田睽違9年公開露面 親吐身體現況

77歲「寶島歌王」葉啟田近年來鮮少公開露面，過往屢被外界謠傳健康亮紅燈，甚至傳出罹患失智症，狀況引發粉絲關心。他6日現身第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會，並登台演唱經典代表作〈愛拚才會贏〉，精神奕奕、氣色不錯，也親自回應外界最關心的身體狀況。

77 歲「寶島歌王」葉啟田近年來鮮少公開露面， 6 日現身第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會。（圖／記者 伍映澄 攝）

久違站上舞台，葉啟田直言心情「除了高興還是高興」，笑說能再度唱歌給支持他的歌迷聽，感到非常開心。他透露，因疫情關係，加上自己沒有施打疫苗，這一、兩年間幾乎都待在家中，生活相當單純，「這兩年在家裡一個人習慣了，大概有250天都是自己生活。」飲食也走簡單路線，沒有太多煩惱。

廣告 廣告

葉啟田提到，待在家時間變多後，他開始回顧自己的人生，時常在家中沉思過往，思考未來如果還有時間能與朋友相聚，希望能帶給朋友更多快樂，也反省如何與人相處得更和諧、更有情感。他回憶，2017年舉辦完演唱會後，曾前往美國洛杉磯、舊金山一帶的賭場駐唱，返台後不久便遇上疫情。

針對外界盛傳的健康疑慮，葉啟田也一一說明。他強調這幾年身體狀況「都好好的」，對於失智症傳聞更直言不可能，「我是很常思考的人，醫生也很喜歡跟我聊天，跟我說我不太可能失智症。」

葉啟田神采奕奕，親吐身體現況。（圖／記者 伍映澄 攝）

至於聽力問題，葉啟田坦言，早在二十幾歲時就被醫生告知左耳耳膜有些破損，聽覺約減少20至25%，如今則是受到年紀和體質影響，那會不會考慮戴助聽器？他表示：「沒什麼興趣！」至於視力方面則有輕微閃光、近視與老花。

有眼尖媒體注意到他今天似乎出現手抖情況，對此葉啟田也親自澄清，笑說那其實是在按摩，「我也腳也會按，因為有穴道，那是我的習慣。」

另外，葉啟田也提到，過往4次參選總花費至少1億2千萬元，這也讓他心中相當內疚，因為一直有無法達成的事，「很想要成立一個基金會幫助人。」但礙於經濟問題較難做到。

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於5月9日到5月11日一連三天，在高雄流行音樂中心登場，本屆以「咱攏五吉」為主題，除了重磅邀請黃西田、苗可麗、侯怡君擔綱主持，更有寶島歌王葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等11位實力派藝人演出力挺。記者會現場更加碼宣佈三合一超限量套裝 – 演唱會門票、專書與電影票的72折超值優惠套票回饋鐵粉，1月10日中午12 點起於ibon全面啟售。

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會重磅邀請黃西田（中）、苗可麗（右）、侯怡君（左）擔綱主持。（圖／記者 伍映澄 攝）

延伸閱讀

黃西田登《一級棒》遭「修理」全被拍 許志豪驚喊：怎下得了手？

康康突喊被許志豪「爬到頭上」！ 親揭《一級棒》真實互動

錄影突叫賣便當！黃西田登《一級棒》唱跳 77歲現況曝光