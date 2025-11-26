屢遭傳孩子生父是羅志祥！經紀人怒曬DNA報告：謠言止於智者

小豬羅志祥與經紀人小霜合作27年來，有著深厚情誼，兩人關係猶如家人；小霜多前年透過試管嬰兒，生了一對可愛的混血兒寶寶，羅志祥也將他們當成自己的孩子給予滿滿關愛，不過卻屢遭有心人士謠傳羅志祥就是孩子生父。對此，小霜26日直接曬出DNA鑑定報告，一舉破除傳聞。

羅志祥對經紀人的孩子視如己出，卻屢遭謠傳他就是生父。（圖／翻攝IG kinihsu）

羅志祥近期推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，記錄出道至今的歷程與人生低潮，並在書中談到，他一直將小霜的孩子當成自己的小孩，希望能扛起人父的角色，給予滿滿的陪伴，讓他們在成長過程中不會感到孤單。但此暖心舉動卻引來外界過度猜測，開始出現羅志祥「祕婚生子」等不實傳言。

羅志祥在書中談到，他一直將小霜的孩子當成自己的小孩。（圖／翻攝IG showlo）

小霜26日在社群平台Instagram上，曬出帶著一對兒女到醫院做親子鑑定的照片，並將鑑定結果直接公開，顯示「機率為0％」，確定孩子與羅志祥毫無血緣關係，破除不實謠言。她在文中寫下，「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」並嚴正對外界喊話，「謠言止於智者，證明給你們看！」

小霜曬出孩子與羅志祥的親子鑑定報告。（圖／翻攝IG kinihsu）

貼文曝光後，不少網友對於小霜此舉感到相當心疼，認為她不需要像酸民們多做解釋，「天啊！霜～我覺得根本不需要向他們解釋，麻瓜聽不懂的，你們跟孩子都辛苦了，這個不友善的環境，太讓人心煩」、「因為你沒有放棄過他，所以他願意用這個方式報答你。他是我看過最棒、非常有愛、犧牲自我和他的時間來陪伴雙寶」、「還要為了這種謠言澄清，你們真的辛苦了。」

事實上，羅志祥工作室在20日就透過微博發布正式聲明，強烈譴責惡意謠言，指出這些不實訊息「均係惡意截取拼接和肆意歪曲而成，完全背離事實真相，已經構成蓄意侮辱和誹謗。」聲明更強調，這些謠言不僅誤導社會大眾，更讓非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，影響十分惡劣。如今，隨著小霜曬出親子鑑定報告澄清，終於能終結多年來的不實謠言。

羅志祥工作室在20日就透過微博發布正式聲明，譴責惡意謠言。（圖／翻攝羅志祥工作室 微博）

