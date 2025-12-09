屢遭威脅卻被酸「被害妄想」 沈伯洋無奈：那中國為何通緝我？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋7日帶著5歲女兒在外散步時，遭陌生男子以強光照射、錄影，並嗆聲「寧願相信共產黨、被通緝是活該」等語，沈伯洋事後報警處理，8日接受節目訪問時，他感嘆表示，從先前遭裝針孔開始，不斷遭國民黨立委、側翼質疑精神有問題、被害妄想症，反問若真是如此「那中國通緝到底要幹嗎？」

沈伯洋8日於直播節目「筱君台灣PLUS」還原事發當下，指當天帶家人看完音樂會後，在兩廳院散步，遇到陌生男子開著強光跟錄影靠近，開口第一句話就問他：「你很久沒直播了齁」，接著就開始質疑沈「是不是養網軍、做了什麼壞事才被中國懲戒、被通緝活該」等，沈伯洋認為，在路上遇到挑釁已見怪不怪，但這次身邊有小孩，「是第一次遇到」。

廣告 廣告

沈伯洋表示，這讓他反思到一個危機，就是對方連小孩有沒有在旁邊都不管，沈也趕緊請太太將小孩帶離後，才繼續和男子對話，讓他感到最不解的一點是，他反問陌生男子資訊從何而來，接著沈舉例傅崐萁沒有證據就貼他標籤，包含「間諜」、「CIA」、「網軍頭」等，他直言這些都是令人擔心的事，「中國的貼標籤跟認知作戰，顯然在台灣對一群人是非常有用」。

沈伯洋指出，這次給警政單位的資料有錄影，過去飯店被闖入哪些地方被動過，還有在家門口發現針孔時也有拍照紀錄，通常一般人會覺得國家立委被針對、要注意等，但國民黨立委、側翼等卻鋪天蓋地反過來質疑他，甚至說「精神有問題」、「被害妄想症」。

沈伯洋無奈表示，其實他們都知道我正面臨威脅，他也反問：「如果按照他們的說法，自己真的是被害妄想、精神病，那中國通緝到底要幹嗎？幹嘛通緝一個有精神病的立法委員？」沈直言，這群人目的就是持續洗腦支持者，將他塑造成一個不可信、有問題的人。





更多《鏡新聞》報導

徐嶔煌曬尪京都西本願寺婚照 笑喊一家人成觀光客熱門取景

封禁小紅書1年遭疑雙標 王定宇曝標準酸：藍白遇中國就瞎挺

羅智強批「剝奪陸配參政」 沈伯洋3點回擊酸：不愧全台水準最低立委