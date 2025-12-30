屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全

中共30日展開「正義使命」實彈射擊，澎湖漁民出海，驚見共艦近逼。(圖/TVBS)

台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。

中共30日展開「正義使命」實彈射擊，澎湖漁民出海，驚見共艦近逼。(圖/TVBS)

澎湖漁民：「大陸的那個 怎麼駛得這麼近。」捕魚捕到一半，看到軍艦就在眼前，中共實彈射擊前夕，在澎湖海域 漁民看到這一幕，直呼不可思議。

大陸福建海警：「這是中華人民共和國管轄海域。」閩南語驅離，大陸福建海警，摘掉炮衣，象徵編隊已處於「臨戰」狀態，30號凌晨，解放軍烏魯木齊艦，更試圖闖進我西南海域24浬鄰接區。烏魯木齊艦 vs.班超艦：「中國台灣1108艦，這裡是118艦，我已連續掌控你火控雷達多次照射我艦，挑釁意圖十分明顯，嚴重危及安全，必須立即停止挑釁行動，否則我將視為敵對行為，一切後果由你承擔。」

廣告 廣告

廣播抗議，不滿遭我軍火控雷達鎖定，在班超艦的監控下，共艦烏魯木齊，無法再越雷池一步，而同一時間，台灣北部空域，也很熱鬧。美國飛行器廣播：「我是來自美國的飛機，正在國際空域運行，依據國際法所保障的權利行使權利。」

雖然任務不明，卻是美國飛行器，罕見現蹤北部空域，而在地面的陸軍如何配置人力，國軍內部疑似有現役軍人，把部隊截圖PO上社群，在靠北長官臉書 寫下，「陸軍到底在亂什麼，一下召回一下停召，最後把1800開始休假人員 全召回，讓我取消明天的演唱會加住宿 損失1.4萬元」。此外，更有民代揭露，專責教召等業務的後備中心群組，卻有幹部不斷傳送讚賞解放軍的貼文。

民進黨新北市議員林秉宥：「他到底是不是現役的人員，或者是不是有一些不懷好意的人，來做這種滲透的工作，刻意在裡面宣傳，打擊我們 分化國內政治。」全動署後指部政戰主任胡瑞訓：「兩位非現任輔導幹部，轉傳不當貼圖 引發訾議，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組，清查非輔導幹部成員 應予移出。」主動移出群組，一場軍演，意外讓後指部找出，誰是不適任幹部。

更多 TVBS 報導

元旦領唱國歌！ 陳彥博還要拉雪橇奔高雄

挺陳亭妃選市長！ 王世堅改編「沒出息」開唱

共軍公布影片稱「實彈全命中」 國軍：共發射27枚多管火箭

藍營再出招！翁曉玲提案修憲法「人民可罷免總統、副總統」

