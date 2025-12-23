層層交疊的美妙滋味！焗烤雞排千層麵
焗烤雞排千層麵
運用市售紅醬來變化出簡易的焗烤千層麵，我做的沒有很多層，要多層一點，就一樣的手法，一層醬，一層麵，放到自己要的層數，就可以進入烤箱烤培！
食材
無骨雞腿排, ２片
免煮千層麵, ２片
洋蔥（切絲）, 1/4顆
紅彩椒（切絲）, 1/4顆
黃彩（切絲）, 1/4顆
起士絲, １００g
調味料
市售紅醬, ４大匙
番茄醬, １大匙
糖, １小匙
料理步驟
步驟 1：把雞腿排兩面煎金黃上色
步驟 2：雞排煎好後加入市售紅醬，番茄醬拌炒出香氣，這時可加入５０ml的清水，這樣會更容易拌炒，加入蔬菜絲（紅黃彩椒，洋蔥皆切絲），把蔬菜炒軟，最後加入糖調整風味，這個紅醬雞排部分就完成。
步驟 3：準備一個耐高溫的器皿，倒入２大匙的醬汁，再鋪上千層麵，表面再倒入２大匙醬汁，
步驟 4：再把雞排鋪上，如果還有醬汁，也可以在淋在表面，這些步驟都好後，就可以撒上起士絲，起士絲可以自行調整份量，喜歡多灑一點也是ＯＫ的。＊表面蓋上鋁箔紙，讓這個放入烤箱能產生蒸烤的效果，幫助千層麵熟成。
步驟 5：烤箱要先預熱２００度，烤溫到達後，把千層麵放入，用烤溫１８０度烤３０分鐘，再拿出烤箱，把鋁薄紙拿掉，這時表面的起士都完全融化，如果要好看的焦黃色，可以再送入烤箱，用２００度去烤，讓表面起士上色得更金黃，這樣口感也會比較好。
步驟 6：這是再放入烤箱，多烤一下，表面就會很漂亮，看起來也會好吃很多！！＊烤的時間約４～６分鐘，主要起士有上色即可。
步驟 7：要吃的時候再分小塊吃！美味簡易千層麵完成。
小撇步
免煮千層麵盒子上都有標示需要烤制的時間，不同品牌會有不同，主要依你買的品牌去做時間調整即可。
