履歷大頭照亂選 錄取機率差3倍 一堆人「像在交友軟體」

一名網友分享，近期看到不少2005年以後出生的年輕人履歷，自傳竟寫最喜愛的韓國明星，還搭配加上特效的大頭照，讓他直呼看履歷彷彿在滑交友軟體，引發網友熱議。對此，104人力銀行提醒，履歷自傳應聚焦個人經歷與能力，大頭照選擇也可能讓面試機會差3倍，建議使用清晰無特效的照片，展現專業形象。

一名網友近日在Threads上分享，最近遇到「最衝擊」的事情就是看到許多2005年以後出生的年輕人，竟在履歷自傳中寫下「最喜歡的韓星是誰」、「本命是誰」，工作經驗欄位一片空白；此外，大頭照還常選用加上特效的自拍照，如小白兔耳朵等，讓原PO直呼看履歷彷彿在滑交友軟體，而不是在篩選求職者。

貼文引起網友熱烈討論，「不可能把履歷當社群平台自介在寫」、「現在05後比00後還敢」、「看到真的忍不住笑出來」、「剛畢業總是比較可愛」、「年輕人還是太天真了」、「確定是來找工作，不是來交朋友？」

針對履歷撰寫問題，104人力銀行近日分享2026年履歷範本，提醒合格的履歷表應著重於展現求職者的優勢。個人資料與聯絡方式需清楚完整，學歷填寫最高的2至3項即可，不必從小學一路寫起；工作經歷則可採條列方式呈現，並盡量將成果量化，若有相關作品集，也可一併附上。

104也指出，自傳內容相當重要，重點應放在自身各階段的經歷、學習與成果，並對照企業需求撰寫，不必從與工作無關的家庭背景或是私事開始寫，避免內容失焦。

此外，根據104人力銀行調查，履歷是否附上「合適的照片」，面試機會差距可達3倍，建議求職者選用清晰、自然、不過度修圖的照片，避免濾鏡或特效，以免影響專業形象。

