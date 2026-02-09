「履歷肉毒桿菌」興起！求職者刪資歷、隱瞞年齡裝嫩，反而獲得大量面試邀約？

在履歷上誠實列出所有資歷，是求職者找工作的第一步，如今卻成了求職路上的最大絆腳石。一種被稱為 「履歷肉毒桿菌」 （Resume Botox）的求職方式正悄然興起。

根據《Business Insider》報導，現年 48 歲的行銷策略師莉莉（Lily，化名）在歷經半年、投遞 500 多封履歷卻音訊全無後，接受求職顧問建議，建議她「裝嫩」，直接刪除履歷中前 15 年的工作經驗與大學畢業年份，僅保留最近 10 年的紀錄。

這項做法讓她內心充滿掙扎，畢竟要抹去25 年職涯中超過一半的輝煌戰績。但結果大大出乎意料，面試邀約如雪片般飛來，莉莉順利錄取了一份新工作，新老闆甚至誤以為她僅 30 多歲。

30 歲也被嫌老？「金髮女孩」效應下的預算現實

莉莉的遭遇並非特例，數據證實了職場年齡歧視正急劇惡化。求職評論網站 Glassdoor 報告指出，從 2024 年第一季到 2025 年第一季，求職者在平台上提及「年齡歧視」的次數，按年比高度成長了 133%。

這股歧視風潮也正向中生代族群蔓延，許多 30 至 40 歲的工作者發現自己處於尷尬的「無人地帶」──還沒老到退休，卻也不再被視為企業的未來潛力股。為求生存，他們被迫透過刪減資歷來掩飾真實年齡，迎合市場對年輕勞動力的偏好。

年紀愈大愈找不到工作的趨勢，一方面也反映了企業雇主在招募人力時的風險規避心態。

波士頓職涯顧問喬許．鮑伯（Josh Bob）分析，雇主與獵頭公司在經濟不確定性下，傾向尋找所謂的 「金髮女孩候選人」 （Goldilocks candidate）： 不能太年輕、缺乏經驗，也不能太老顯得過氣，最好是能即戰即用的競爭對手現職人員。 他指出，現在的經理人不想培養人才，只想找一個「昨天就在做這份工作」的人，但又要便宜好用，導致資深者被迫裝嫩，以符合市場扭曲的期待。

另一方面，人力資源專家潔西卡．艾勒斯（Jessica Ehlers）分析， 薪資預算是關鍵因素 。當企業看到 20 或 30 年的資歷，直覺反應往往是「太貴了」。為了控制成本，部分企業的招募流程預設過濾掉資深人選。

現年37歲的艾勒斯對此也感同身受，她在遭到工作3年半的公司裁員後，選擇隱藏學歷與資歷，只列出 10 年工作經驗，才順利從多次碰壁後獲得面試機會。

40 歲成警戒線，AI 演算法恐成幫兇

除了人為偏見，科技也可能正在加劇歧視。

史丹佛大學一項關於生成式 AI 如何描述工作者的研究發現，ChatGPT 等大型語言模型存在對高齡女性與年輕人的明顯偏見。

近期，多家科技巨頭面臨法律挑戰。微軟、星巴克、摩根士丹利等企業使用的招募平台 Eightfold AI，遭指控數據排名不透明；另一家招募巨頭 Workday 則面臨集體訴訟，被指控其演算法涉嫌系統性過濾 40 歲以上的求職者。

儘管莉莉透過「履歷整形」重返職場，但她的無奈大過於欣喜：新職位階過低，薪資也大幅縮水，更令她難以釋懷的是必須隱藏真實自我的屈辱感。她感嘆：「我才 40 多歲，精力充沛，卻必須隱藏過去才能被錄用。」

在履歷肉毒桿菌盛行的當下，資深人才的經驗與價值似乎成了需要被掩蓋的瑕疵，而非具有價值的資產。

資料來源：Business Insider

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋

