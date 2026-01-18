履歷要求家庭個資 雇主當心踩雷

去年新修正公布的《就業服務法》第5條規範，雇主招募員工不得要求提供非屬就業所需隱私資料。（本報資料照片）

雇主小心踩雷！農曆春節後將有轉職潮，但常見企業提供求職者的履歷，要求填寫家庭成員姓名、職業等資訊，到底合不合理？律師提醒，家庭成員資訊若與職務無關，雇主仍堅持探問，小心違反《就業服務法》，過問懷孕計畫、生育資訊也可能觸法，建議雇主別再詢問。

去年新修正公布的《就業服務法》第5條規範，雇主招募員工不得要求提供非屬就業所需隱私資料，包含生理資訊、心理資訊、個人生活資訊，違者可處6萬以上、30萬以下罰鍰。

廣告 廣告

勞動部統計顯示，去年上半年，雇主要求提供非屬就業所需隱私資料，遭檢舉共73件，其中13件被裁罰、總金額75萬元。勞動力發展署組長黃巧婷說明，多數違規原因為雇主要求求職者填寫宗教信仰、家庭成員背景等與職業無關的個人資訊。

圓矩法律事務所律師蔡晴羽表示，企業及雇主可能未留意法規，繼續沿用制式履歷，常見需填寫的家庭成員姓名、職業等，其實與大部分職務無關，若堅持探問，小心涉及違反就服法。

蔡晴羽提醒，實務上常見雇主詢問應徵者近期是否有懷孕計畫、生過幾胎等育兒資訊，也明顯與職務無關，求職者可拒絕提供。此外，《性別平等工作法》規範雇主招募不得因求職者性傾向，而有差別待遇，雇主也應避免詢問求職者性傾向、已婚對象是同性或異性等。

104人力銀行人資長江錦樺則表示，公司未特別區分求職者及錄取者的履歷格式，或職業具機密性，為避免利益衝突或有競爭性，導致需了解家庭成員職業，少部分則是面試者用人的偏好，例如欲透過家庭背景了解求職者個性，提醒求職者若不願提供個資，不需鉅細彌遺回答，可簡單回應，或直接告訴雇主基於隱私考量不便回答，都是可以參考的應對方式。