隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，國民黨主席鄭麗文，上廣播節目被問到2026新北市長藍白如何協調，她強調，國民黨會先產生自己的人選，不至於走到初選，還特別點名台北市副市長李四川，盼明年徵召，但此話一出，也引發外黨內對人選"內定"的質疑。

黃國昌競選歌：「騎上單車朝目標出發。」黃國昌個人Youtube頻道，26日推出首支競選歌曲"讓新北發光"，但就被眼尖網友抓包有抄襲嫌疑，不僅和新北市長侯友宜去年競選口號"讓改變發生，讓新北發光"，後半相同，就連英文部分"lightingupNewTaipeiCity"，也和前總統蔡英文2016年的"lightupTaiwan"大同小異，而且英文文法還是錯的！

黃國昌近來為了2026選新北市長，野心勃勃，不僅在新北板橋、林口、淡水，都掛上"新北我來"大型競選看板。（圖／網友提供）網友指出，如果直接用lightingUp，表示新北自己就是閃閃發光，lightingUp是用來形容新北的，中文應該是正在發光的新北市，哪還需要黃國昌來點亮？民眾黨主席黃國昌：「我競選的口號是Dothebest，不是讓新北發光，讓新北發光是朱康老師寫來送我的歌，任何人敢說朱康老師抄襲，那是對朱康老師莫大的汙辱，請他們把這句話收回去。」

面對媒體態度始終強硬的黃國昌，近來為了2026選新北市長，野心勃勃，不僅在新北板橋、林口、淡水，都掛上"新北我來"大型競選看板，但國民黨有要看黃國昌談嗎？主持人王淺秋vs.國民黨主席鄭麗文：「我們要產生國民黨的候選人，應該是協調整合的工作，應該不至於走到初選啦，（在新北應該不會有初選），（是指國民黨內），對對對對，我會盡快啦，但是也要考慮到，李四川他現在還有任務嘛，他還在台北市政府上班嘛，你看我講的這麼白，哈哈哈哈哈。」

鄭麗文首度鬆口，要明年徵召李四川接班新北，這恐怕讓同黨積極爭初選的劉和然，以及民眾黨的黃國昌不是滋味，劉和然對此回應，相信黨一定會在適當時間，依循公開透明的程序作出決定。國民黨發言人江怡臻：「我們會按照黨內的制度以及程序，鄭麗文主席的意思是說，她對新北市的相關協調，有一定的把握。」

屬意李四川？鄭麗文指新北不至於走到初選 劉和然說話了

綠營已經提名的蘇巧慧，持續備戰。（圖／民視新聞）新北市議員（民）卓冠廷：「鄭麗文今天講的話呢，其實也隱含了，不會給黃國昌跟劉和然，任何的機會，看在侯友宜跟劉和然的眼裡，情何以堪，那更可憐的就是黃國昌，那這個時候鄭麗文很明顯，沒有想要跟他（黃國昌）談，不太會有初選這件事情，似乎也阻斷了，民眾黨跟國民黨合作的路。」

鄭麗文一說，引發黨內對人選內定的質疑，相較之下，綠營已經提名的蘇巧慧，持續備戰。立委（民）蘇巧慧：「無論對手是誰，我們就是做好面對，一對一選戰的準備，我會按照自己的步調，爭取過半市民的認同。」綠營持續穩扎穩打，而藍白看似盡釋前嫌，但越靠近選舉，之間的盤算似乎藏不住。

原文出處：屬意李四川？鄭麗文指新北不至於走到初選 劉和然說話了

