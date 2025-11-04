屬意誰選台北市長？ 段宜康：適合的人選不一定在民進黨內

對於台北市長是否有屬意人選？段宜康表示，中央黨部會斟酌各方條件，適合的人選甚至不一定在黨內。（圖：段宜康臉書）

民進黨布局2026選舉，目前在台北市情勢未明。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農雖已表達參選意願，而民進黨前祕書長林右昌也傳出擬參選，綠營內部也有挺立委王世堅的聲浪。前立委段宜康今（4）日陪同有意參選議員的前記者馬郁雯站台時表示，中央黨部會斟酌各方條件，適合的人選甚至不一定在黨內。

段宜康提到，他提醒馬郁雯「選舉越被看好，其實越危險」，假如在參選時就引人注目，在選戰過程中被大家認為當選的機率非常高，在這種多席次的選舉中，往往可能成為犧牲品，所以她必須比別人更加倍的努力，讓大家看到，她並不會倚仗自己的高知名度，會一步一腳印、腳踏實地爭取選票。

至於台北市長是否有屬意人選？段宜康認為，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定是在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人中也有可能會有適合的人選。台北市長選戰對民進黨來說，從來不是一件容易的事情，所以應該更慎重聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人。

被問到如何看待被點名的王世堅、吳怡農，段宜康指出，2人都是適合的人選之一，也相信除了他們之外，中央黨部要評估和徵詢的人選，可能會超過這範圍，請大家拭目以待。至於未來是否可能當操盤手？段宜康說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。