屬於彰化人的榮耀！台灣設計展勇奪Google2025「快速竄升展覽」榜首

屬於彰化人的榮耀！台灣設計展勇奪Google2025年度「快速竄升展覽」榜首

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025台灣設計展由經濟部與彰化縣政府共同主辦，號召超過700名設計師與專業人士共同參與，於今(114)年10月10日至10月26日展開為期17天的設計盛宴，最終創下參觀人流超過783萬9千人次，約新台幣80億元經濟產值，以及觀展滿意度高達97%的耀眼成績。根據全球最大的搜尋引擎Google，公布2025年度「快速竄升展覽」排行榜顯示，首度於彰化舉辦的台灣設計展勇奪年度話題榜首！在縣府團隊與經濟部共同努力下，展覽內容極為豐富，涵蓋在地產業、日常輪廓、歷史文化等多元面向，充分顯現彰化縣多年來積極推動設計軟實力，所獲得的豐碩成果。

▲彰化縣政府表示，本次盛會讓更多人看見「彰化行」的特有魅力，雖然2025台灣設計展的故事已經畫下句點，但帶來的改變正在開始。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府表示，本次盛會讓更多人看見「彰化行」的特有魅力，雖然2025台灣設計展的故事已經畫下句點，但帶來的改變正在開始。未來會運用設計展所累積的經驗與資源，持續推動「設計進地方」、「設計進生活」等政策，讓設計成為支持彰化縣持續創新的語言、品牌與力量，並打造屬於每個地方的設計敘事。讓設計美學深入彰化縣每一處區域肌理，提升民眾的生活品質及審美素養，進一步將彰化打造成為充滿豐沛能量的台灣設計新基地。

從籌劃到策辦，一路走來，有困難、挫折，也有歡笑、榮耀。並肩走過的2025台灣設計展，每一則發生過的故事，都會成為滋養著我們持續成長的養分與記憶。