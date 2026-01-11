屬言論自由！社維法移送假訊息案件 逾7成不罰

司法院統計，五年來各地警方依社維法移送假訊息案件，超過七成裁定不罰，多數案件被認定是言論自由範疇。副總統蕭美琴訪歐，陳姓男子在社群發表「法國ＢＢＣ報導台灣捐了八十億歐元」等語，法官認為有識之士可判斷虛假，且牽涉政治性言論如不足以影響公共安寧，應由政府出面闢謠以安民心，非率認達足以影響公共安寧之程度。

陳男是在Threads稱「法國ＢＢＣ報導台灣捐了八十億歐元，然後讓副領導人上去噴了廿分鐘的口水，八十億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

廣告 廣告

台北地方法院新店簡易庭認為，總統府函文證實「捐款八十億歐元」是不實謠言，如以一歐元兌新台幣卅六元，八十億歐元約為新台幣二八八○億元，此筆捐款遠超出政府每年外交預算總額，一般具備正常學識經驗者，均可判斷為不實訊息。

法官認為，發文內容未涉治安、公安事件，也未與民生議題直接相關，而是牽涉政府支出是否符合民眾期待，此訊息顯無法使聽聞者心生畏懼與恐慌。

且貼文按下愛心超過八千人、留言超過二千人，也有二百多則轉發，警方未擷取供法院審酌，法官無從得知群眾反應為何。依常理而言，有識之士可判斷為假訊息，誤信者產生的情緒應是對政府公共支出合理性感到不滿，而非畏懼與恐慌，經大眾討論也會發現內容不實，難以評價足以影響公共安寧。

此種議題討論牽涉政治性言論，本可供公眾討論，如不足生社會紛擾「自應由政府出面闢謠以安民心，而非率認達足以影響公共安寧之程度」。裁定不罰。

賴姓男子在社群留言「最新消息！雙北明日停止上班上課！！！我說的」。警方認涉散佈謠言送辦。賴供稱，好玩覺得沒什麼，不知道雙北有無放假，就直接在Threads張貼留言。

法院認為，一般理性大眾大都以政府機關發布停班停課訊息為依據，不受網路上不實貼文影響，此貼文難謂屬於足以影響公共安寧謠言，警方移送也未提出有聽聞者產生畏懼或恐慌，與社維法構成要件不符，不罰。

【看原文連結】

更多udn報導

會帶啥回去？旅日台人行李箱｢塞滿1物｣網認親

美國吃到家鄉味 台積女工程師暖幫餐廳架團購網

自助餐1種魚別夾！她誤食括約肌失守｢還流油｣

Jennie戰袍慘撞衫 辣度全開、同款髮型｢她沒輸｣