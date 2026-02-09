屬雞馬年特別旺？ 她喝喜酒「吉兆狂現」 幸運刮中100萬





偶遇金雞財運噴發！2位女性吃喜酒巧遇同樣屬雞的孕婦，得知得知屬雞的人馬年「運勢特別旺」，路過彩券行時又見裡頭供奉金雞，於是買了3張刮刮樂試手氣，沒想到竟刮中百萬大獎。

根據代理人柯小姐轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是兩位年約30歲的女性。當天兩人盛裝走進彩券行買了3張「2000萬超級紅包」即幸運刮中100萬元大獎。兩人在刮獎過程中相當冷靜，發現中獎後沒有歡呼，而是先拿起手機用APP掃描Qrcode反覆確認，確定中獎後才露出微笑。

其中一位中獎人分享，她自己的生肖屬雞，兩人稍早去吃喜酒，現場也巧遇到兩位同樣屬雞的孕媽咪，得知屬雞的人馬年「運勢特別旺」，再加上看到彩券行內有供奉金雞，接二連三出現吉兆，才讓她們倆決定試試手氣，想不到就幸運刮中百萬大獎。

▼買了3張「2000萬超級紅包」超幸運刮中百萬大獎。（圖／台彩提供）

（封面圖／東森新聞）

