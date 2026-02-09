「屬雞」又遇彩券行金雞 2人刮中百萬大獎
[NOWnews今日新聞] 金馬年「屬雞」更走運？位於台中市沙鹿區鑫好發彩券行日前刮刮樂「2,000萬超級紅包」刮中2獎100萬元。代理人轉述，獎項幸運得主2位年約30歲的女性，當天她們盛裝走進彩券行買了3張「2,000萬超級紅包」，提到自己屬雞、稍早去吃喜酒也遇上同樣屬雞的孕婦，再加上彩券行供奉金雞，接二連三徵兆都暗示2人將幸運得獎。
代理人轉述，刮中「2,000萬超級紅包」100萬元的是兩位年約30歲的女性，當天兩人盛裝走進彩券行買了3張「2,000萬超級紅包」即幸運刮中100萬元大獎。
她表示，兩人在刮獎過程中相當冷靜，發現中獎後沒有歡呼，而是先拿起手機用APP掃描Qrcode反覆確認，確定中獎後才露出微笑。
其中一位中獎人分享，她自己的生肖屬雞，兩人稍早去吃喜酒，現場也巧遇到兩位同樣屬雞的孕媽咪，得知屬雞的人馬年「運勢特別旺」，再加上看到彩券行內有供奉金雞，接二連三出現吉兆，才讓她們倆決定試試手氣，想不到就幸運刮中百萬大獎。
