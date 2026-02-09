屬馬免費入園 劍湖山世界推跨界聯名迎新春

來劍湖山「馬」免費！即日起至3月1日，姓「馬」、生肖屬「馬」或名字中有「馬」字旁，可搭配一名購買699元門票之親友，本人即可「免費」暢玩。（劍湖山世界提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】迎接2026金馬年春節連假，劍湖山世界宣布啟動「驚喜不間斷」年度系列活動，自2月14日至3月1日推出多項限定優惠與精彩演出，結合生肖主題、跨園聯名與表演娛樂，打造適合三代同遊的春節旅遊新亮點。

寒假玩翻劍湖山，憑本截圖享劍湖山門票買2送1。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界指出，因應金馬年到來，園區特別規劃「馬」年專屬優惠，自2月6日至3月1日止，凡姓氏為「馬」、生肖屬馬，或姓名中含有「馬」字部首的民眾，出示相關證明並搭配一名親友購買699元門票，即可享本人免費入園。同時推出指定通路699元優惠票買二送一方案，讓親友結伴同遊更為實惠。

兒童玩國擁有多項親子同樂的體驗設施是三代同行來劍湖山世界必玩的遊樂設施。（劍湖山世界提供）

除門票優惠外，園區也攜手嘉義佐登妮絲城堡推出聯名活動，遊客於3月1日前憑劍湖山世界票根，可再免費暢遊城堡一次，一趟行程即可同時體驗刺激樂園與歐風城堡風情。

劍湖山彩虹劇場2026年度大秀《咖啡大師狂想曲》正式開演！集結國際頂尖特技團隊，以驚險刺激的節奏帶領觀眾進入咖啡的奇幻世界。（劍湖山世界提供）

春節期間，園區演出內容同步升級。彩虹劇場推出年度全新特技大秀《咖啡大師狂想曲》，結合高難度特技表演與雲林在地咖啡文化，呈現視覺與文化兼具的舞台饗宴。此外，春節後也將邀請安芝儇、林襄等多位高人氣啦啦隊女孩輪番現身，為遊客帶來熱力應援，增添節慶歡樂氛圍。

劍湖山渡假大飯店推出「壽星住宿專案」，2人同行一泊一食每房3,099元起。（劍湖山世界提供）

為強化慶生體驗，劍湖山世界於2026年度全面升級壽星專案。當月壽星入住劍湖山渡假大飯店，雙人房優惠價3,099元，並可享當月入園399元、當日壽星100元門票優惠，另加贈專屬生日紀念品，讓慶生行程更具儀式感。

入住五星飯店品咖啡遊樂園之餘，記得帶上雲林良品伴手禮最佳人氣王第1名的「酷咖啡」與親朋好友分享。（劍湖山世界提供）

園區同時規劃春節限定消費活動，遊客於園內餐飲與賣店消費滿額，即可參加抽獎，有機會獲得住宿券等好禮；春節期間並加碼推出限量刮刮樂活動，最高可抽中十萬元現金獎，為新年增添好運。

春節後邀請安芝儇、林襄等15位超人氣啦啦隊女孩週週現身，為開學與開工後的遊客應援、活力加滿。（劍湖山世界提供）

劍湖山世界表示，透過主題樂園體驗、住宿優惠、演藝活動與在地文化結合，希望讓不同年齡層的遊客都能在春節假期中找到屬於自己的樂趣，誠摯邀請全國民眾於新春期間前來共度熱鬧歡樂的金馬年假期。

