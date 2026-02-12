即時中心／林韋慈報導

農曆春節即將到來，為迎接象徵好運的馬年，不少餐飲與休閒業者紛紛推出應景優惠，只要生肖屬馬，或名字中含有「馬」字，就有機會享受免費餐點、用餐折扣，甚至樂園免費入園，掀起一波「馬」年的新春熱潮。

其中，瑞典餐廳品牌 IKEA 推出新春限定活動，自2月17日至2月22日（大年初一至初六）期間，凡生肖屬馬，或姓名中含有「馬」字的 IKEA 宜家卡卡友，至 新莊、新店、內湖 三家指定門市餐廳消費，不限金額，即可免費兌換一份8顆經典肉丸主餐（3 種口味擇一），數量有限，送完為止。

不只連鎖餐飲，飯店業者也加入戰局。淡水將捷金鬱金香酒店於1月26日至2月28日，在飯店河畔餐廳推出生肖優惠，凡名字中含有「馬」字（含同音）或生肖屬馬的民眾，不分平、假日於午、晚餐時段用餐，兩人同行，第二位半價。

此外，遊樂園也祭出超吸睛好康。春節期間 2 月 17 日至 2 月 22 日（大年初一至初六），凡生肖「屬馬」的民眾，可免費暢玩台北兒童新樂園，讓親子出遊也能沾滿好運。





原文出處：快新聞／屬馬族衝啊！IKEA、樂園、飯店曝新年優惠

