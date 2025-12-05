▲山上也能吃到雲南魂，清境「雲孃罐罐米線」爆紅。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「罐罐米線」是雲南經典代表之一，以無蓋土陶小罐盛裝現煮米線，香氣濃郁、保溫效果極佳，是雲南人再熟悉不過的家鄉味。如今，在南投清境博望新村，這碗道地的雲南罐罐米線終於有了落腳處。「雲孃罐罐米線」於12月5日正式開業，讓遊客不必遠赴雲南，也能在山城中品嘗最純粹的暖心好味。

走進店裡，就能看見老闆李從秀站在灶台前，把熬煮許久的濃郁高湯倒進陶罐，再依序加入手工純米米線、蔬菜與調味料，開大火煮滾，準備呈上一鍋熱騰騰的濃香米線。接著，店家會將準備好的肉片、香酥、豆包、番茄、香菜、蔥花等豐富配料一併送上桌，客人只要趁著陶罐尚滾燙時全部加入，即可品嘗最道地的罐罐米線風味。

李從秀同時也是南投縣清境永續發展協會前理事長，她坦言，開這家店完全源自「記憶的味道」。她在眷村長大，那個時代交通不便，許多味道深深刻在生活裡。求學後常常一週、甚至一個月才能回家一次，而回到家第一件事，就是想吃屬於家鄉的味道。隨著年歲漸長、旅遊經驗愈多，她走過雲南多次，始終在尋找記憶中那碗米線的味道。兩年前退休後，她萌生希望打造一個「像家、又像聚會所」的空間，讓朋友、旅人、在地居民都能找到他，能在這裡交流、停留，甚至延續一些未完成的夢，例如她多年推動的「暗空公園」理念。於是，一間專賣雲南米線的店便這樣在清境誕生。

雲孃罐罐米線的特色之一，是堅持現做純米米線，這在台灣相當罕見。菜色亦充滿濃厚家族文化與地方記憶。例如以母親傣族口味發想的「傣味鮮肉米線」、以多種珍貴菌菇熬煮的「雲南菌菇鮮蔬罐罐米線」（素食者也相當適合）、結合埔里百香果創作出的「雲南酸湯牛肉米線」，酸香獨特、層次豐富。而深受朋友喜愛的「傣味乾米線」也因應期待正式登場。

另一亮點則是李從秀尋味多年的雲南口味「臭豆腐」。她在台灣各地尋找能與雲南味道相似的臭豆腐，直到遇見能生食等級、風味極佳的品項，終於得以重現記憶中的味道。這項臭豆腐採限量供應，只能在店內品嘗，常常供不應求，要吃到還得靠運氣了。

由於清境山區取得食材不易，店內所有餐點皆採限量方式推出，每週僅營業五、六、日三天，營業結束即清空當週食材，不做存放，以確保每份米線都擁有最佳品質與風味。

除了餐點，店家平日還提供「摏辣椒DIY」體驗。這道被稱為「喃咪」的傣族辣椒，是番茄與辣椒搗製的家常靈魂調味。因保存期限短，過去從未在餐廳販售。李從秀希望透過DIY，讓更多人感受這道料理背後的文化溫度。她回憶，小時候冬天回家，家裡的火爐總是熱著，家人圍著火爐摏辣椒的畫面，是她心中最具有療癒感的記憶。體驗需要20人以上預約，每人750元，包含晚餐，完成後可立即搭配店內米線享用，體驗完整的雲南風味組合。

「雲孃罐罐米線」不只是一盅米線，更是一段旅程、一段回憶，更是一份文化的分享。李從秀表示歡迎大家來清境坐坐，在山城的微風吹拂中，品味一碗最接近家鄉與初心的味道。