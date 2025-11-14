山上區公所加強登革熱防治 巡檢轄區移工宿舍

山上區公所加強登革熱防治。（山上區公所提供）

記者黃文記／山上報導

為加強登革熱防治措施，山上區所偕同轄區衛生所及清潔隊，並動員各里防疫志工及環保志義工，齊心協力進行移工宿舍與市場巡檢及容器減量兌換活動，希望能透過各項作為，守護民眾健康。

山上區公所、衛生所、清潔隊組成聯合巡檢小組，針對山上區轄內二十一間移工宿舍內外環境巡檢，並加強向業者宣導，定期進行宿舍環境自我檢查，加強員工宣導登革熱的危害及預防，落實巡倒清刷，注意員工健康狀況及落實通報，若有發燒、肌肉痠痛、腹瀉等不適症狀，應主動通報衛生機關，並協助就醫。

山上區公所日前辦理容器減量兌換活動，鼓勵民眾回收廢棄容器兌換好禮，降低登革熱病媒蚊孳生風險，總計回收近一千公斤的廢棄塑膠、玻璃、鐵鋁等容器，一百一十七個廢棄輪胎。並動員各里防疫志工及環保志義工，一起投入環境清潔工作，共同清理轄內街道巷弄環境及清除孳生源，大家同心齊力守護社區環境及居住安全。

山上區長王上宜指出，雖然已進入秋冬季節，但白天仍較炎熱，提醒民眾應積極巡視戶內外環境。民眾如出現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。登革熱防治須公私協力合作，關鍵在於社區與家戶的共同配合清除孳生源，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，以降低病媒蚊密度。