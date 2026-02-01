山上區大庄福緣慈善協會成立 年終送暖護獨居老人、弱勢族群

山上區大庄福緣慈善協會成立，主要關懷偏鄉獨居老人及弱勢。（記者黃文記攝）

記者黃文記／山上報導

山上區「大庄福緣慈善協會」一日辦理年終送暖，在大庄福緣宮前廣場席開四十五桌，宴請山上區獨居老人及弱勢族群，與大家一同圍爐用餐，並發放紅包，讓他們提前感受年節的溫馨氣氛。

為關懷地方弱勢、傳遞社會溫情，大庄福緣宮秉持「取之社會、用之社會」的精神，成立大庄福緣慈善協會，由黃羿穎擔任理事長，目前約有五十名會員，也歡迎有意奉獻愛心的民眾加入。

一日中午舉行的年終送暖餐會，準備豐盛的餐點，讓長輩與弱勢朋友能安心用餐、歡聚交流外，大庄福緣宮亦貼心致贈山上區列冊中低收入戶紅包，希望在歲末年終之際，為他們送上一份實質的關懷與祝福，減輕生活負擔，安心過好年。

市警局新化分局在餐會前並進行防搶防詐宣導及交通安全宣導，提醒轄區長輩遇到疑似詐騙要向派出所或打反詐騙專線一六五查證，騎乘機車要戴安全帽、小心駕駛。

大庄福緣慈善協會年終送暖，舉辦餐會宴請獨居老人及弱勢。（記者黃文記攝）

大庄福緣慈善協會理事長黃羿穎表示，透過年終送暖活動，不僅希望提供物質上的協助，更盼望讓長輩與弱勢朋友感受到社會的溫暖與陪伴，讓善的力量在社區中持續傳遞。該協會將持續投入地方公益與慈善關懷，尤其關注偏鄉與弱勢族群的需求。

未來，大庄福緣宮也將持續結合信眾與社會資源，推動更多關懷公益活動，落實宗教慈悲精神，為地方社會注入更多正向能量。