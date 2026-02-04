山上徹也刺殺安倍晉三遭判無期徒刑 律師團不服提上訴

日本前海上自衛隊隊員山上徹也刺殺日本前首相安倍晉三，遭判處無期徒刑。（圖／達志／美聯社）

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市街頭為參議院選舉助選時，遭45歲槍手山上徹也槍擊身亡，引發國際震驚。奈良地方法院今年１月宣判，認定山上犯行卑劣且極度令人髮指，依檢方求刑判處無期徒刑。最新消息指出，山上徹也的辯護團隊對判決結果表示不服，已提出上訴。此案未來將交由大阪高等法院進行二審審理。

日本ABC新聞報導，山上徹也先前在國民法官參與審判中，被控以槍枝殺害安倍晉三等罪名。審理過程中，辯方主張應充分考量山上作為「宗教二代」的成長背景，認為其長期承受家庭與宗教因素影響，對人格與行為判斷造成重大衝擊，請求判處20年以下有期徒刑。

然而，法院於上月21日宣判時指出，雖不否認被告成長歷程坎坷，但其犯案時已是40多歲、具完全行為能力的社會人士，且明確理解殺人行為的嚴重性，難以認定其生長背景對犯行具有決定性影響，最終依檢方求刑判處無期徒刑。

針對法院判決，辯護團隊表示，經與山上徹也本人討論後，已於本月4日正式提出上訴，預計將以「量刑不當」等理由爭取改判。

