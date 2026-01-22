山上徹也律師稱判無期過重 主張是「統一教受害者」

在2022年刺殺安倍晉三的兇手山上徹也，在21日遭日本法院判處無期徒刑。法官表示，被告的家庭背景確實影響了他的人格與思想，然而犯罪情節重大，犯罪行為也完全出自他本人的決定，因此最後決定重判。

山上的家庭原本境況不錯，後來卻因為父親自殺、母親沉迷統一教，大量變賣家產，導致家道中落，山上也被迫放棄讀大學。山上因此認為統一教是人生悲慘的根源，才會想要刺殺和統一教關係良好的安倍晉三。他在犯案1年半以前就開始計畫，最後選擇以自製霰彈槍行動。

辯護律師主張，山上是統一教的受害者，因此刑期不應該超過20年。他們對於判決結果表示遺憾。

辯方律師藤本隆表示，「辯方論點未獲採納，我們深感遺憾。至於是否上訴，會和當事人討論後決定，以上。」

有民眾則認為，安倍在街頭演說時，現場有約300人，山上卻當眾發射這麼危險的武器，因此法官的判決相當合理。

法庭旁聽民眾中谷先生說：「只有1個人死亡，可能已經是萬幸。因為他的武器基本上是1把霰彈槍，一次6發、發射了2次。」

山上徹也從一開始就當庭認罪，經過16次聆訊，仍被判處無期徒刑。安倍晉三是近代日本政壇最重要的政治人物之一，刺殺事件震驚國際。案發3年後，仍然在日本社會引發熱烈討論。

