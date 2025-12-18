山上徹也槍殺安倍晉三！檢方求處「無期徒刑」

日本奈良地方法院今天下午針對安倍晉三槍擊案開結審庭。（封面圖／翻攝自安倍晉三臉書）





日本奈良地方法院今天下午針對安倍晉三槍擊案開結審庭，安倍晉三遺孀安倍昭惠透過律師宣讀的被害人意見書，山上徹也辯護律師進行最終陳述，期望法官能參考犯案動機減刑。不過檢方主張，被告在多人聚集的地方進行攻擊，犯行嚴重，求處無期徒刑。法官將在明年宣判。

安倍晉三於2022年7月在參議院選舉期間，於奈良市進行助選演說時，遭被告山上徹也以自製槍械近距離射擊身亡。山上在2025年10月的初審中已承認犯行，目前審理爭點主要集中於量刑輕重。

綜合日媒報導，安倍昭惠未親自出庭，由律師代為宣讀被害人意見書。她在陳述中表示，自己在事件發生後突然成為犯罪被害者的遺屬，當下震驚至腦中一片空白；每當想起丈夫便忍不住落淚，但不希望懷抱憎恨或怨恨等負面情緒。

她指出，失去丈夫的喪失感將伴隨一生，期盼被告能正視自身行為並承擔相應罪責。庭上，山上徹也低頭聆聽，偶爾做筆記。

辯護律師主張，山上成長過程構成「兒童虐待」，其犯案動機與背景應納入量刑考量。

辯方指出，山上母親信仰統一教會（現更名為世界和平統一家庭聯合會），長期將宗教置於家庭之上，並向教會捐獻約1億日圓（約新台幣2024萬元），導致家庭經濟陷入困境。辯方認為，雖然犯行不可原諒，但被告的心理創傷與成長背景不容忽視。

檢方則反駁指出，被告的不幸遭遇不應成為減刑理由，強調「許多人同樣有不幸的童年，卻未走上犯罪道路」。檢方認為，被告在多人聚集場所使用危險武器，且於選舉期間殺害前首相，犯行嚴重，請求法院從重量刑，判處無期徒刑。

