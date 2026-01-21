山上徹也遭判無期徒刑 檢方：無法理解為何襲擊對象變成安倍

21日，一輛警備車載著安倍槍擊案犯人山上徹也進入日本奈良地方法院。（美聯社）



2022年7月以自製槍枝殺害日本前首相安倍晉三的犯人山上徹也（45歲），奈良地方法院21日召開判決庭，主審法官田中伸一依照此前檢方求刑刑度，對山上判處無期徒刑。

庭審聚焦量刑理由 山上行兇背景為何？

綜合產經新聞等日媒報導，由於山上在2025年10月初次開庭時對於殺害安倍一事坦承不諱，因此檢辯雙方攻防的要點聚焦於量刑，而左右量刑的關鍵在於山上曾被統一教（現為世界和平統一家庭聯合會）侵害的成長背景與案件關聯性。

廣告 廣告

山上的家庭生活因母親入教並反覆進行巨額捐獻而陷入崩解狀態。山上1991年仍在就讀小學時，母親便加入了統一教，並利用過世丈夫的人壽保險金和其他來源籌措約1億日圓（約2千萬新台幣）捐獻給教團。山上於是與母親發生衝突，家庭紛爭不斷。

原本鎖定教團高層 為何突然改成安倍？

在憎恨統一教的哥哥自殺身亡後，被告為了重創教團，因而策劃襲擊教團高層。不過，此前因新冠疫情爆發之故，山上預計南韓教團高層不太可能來訪日本，在看到安倍向教團友好團體致送的影片訊息後，便認為安倍是「教團與政治掛鉤的中心」，因而在案發前5日突然將襲擊對象改成安倍。

辯方稱，安倍是與教團友好的政治家的典型例子，被告也對邪教感到「厭惡和敵意」，其對教團的怨恨與槍擊安倍具有直接關聯，「這是一個人在失去自己的未來後，在絕望的最後所犯下的罪行」。辯方曾請求法院判處山上「最重20年徒刑。」

檢方指出，對被告而言，「原本的敵人」是教團高層，至於最終為何會對安倍開槍，「直到最後都沒有令人信服的說明，不得不說其中存在邏輯上的跳躍」，並稱被告的成長經歷對其犯罪意圖的影響有限。檢方認為山上的成長過程雖然不幸，但這並不足以成為大幅減刑的理由，並批評山上對人命極端漠視。

動機方面，辯方稱山上「沒有政治意圖，僅僅出於個人對於教團的怨恨。他認為在了解教團的人當中，安倍與教團的關係相當密切。」檢方表示，山上「聚焦關注統一教。受到經濟逼迫的他，選擇了安倍作為付諸實行的『道具』。為了改變社會而訴諸暴力的行為是不被容許的。」

根據起訴書內容，安倍2022年7月8日為了替參議院選舉助選，就在奈良市近鐵大和西大寺站前發表演說時，山上便用自製的管狀槍枝射殺正在演講的安倍。檢方除殺人罪外，另以違反《銃炮刀劍類所持等取締法》、《武器等製造法》、《火藥類取締法》以及《建造物等損壞罪》共計五項罪名起訴山上。

更多上報報導

保護西半球利益還是解決台灣問題？ 川普冒進恐讓習近平「東西兩失」

加總理：基於規則的國際秩序正在斷裂 中等強國不合作恐成「盤中飧」

俄軍重創基輔電網遭控「以核災脅迫」 美俄特使卻在達沃斯稱會談具建設性