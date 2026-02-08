山上花園水道博物館春櫻報到
記者張淑娟／山上報導
山上花園水道博物館「春櫻報到了」，已有民眾捷足先登到淨水池區域賞櫻，館方指出，目前河津櫻花已粉粉的登場，預計這波寒流催花過後，可望迎來盛開期，今年的花值得期待。
春節將至，南台灣平地賞櫻首選就屬山上花園水道博物館，近日所種植的河津櫻已陸續出現粉紅花串。館方表示，受去年九月以來氣候冷熱交替、不穩定影響，園區櫻花生長明顯被打亂，部分櫻花提前「偷跑」，影響整體花況，目前約開二成，但已吸引不少攝影愛好者與遊客搶先入園捕捉春意。
館方表示，目前櫻花開花，部分是集中在停車場周邊的吉野櫻，潔白中帶粉的花瓣已陸續綻放，成為遊客踏入園區時最先映入眼簾的春日景色；其次為淨水池區域，沿階梯而上，位於淨水池前方的八重櫻以色澤較為濃艷的花況迎接訪客，形成與歷史水道設施相互襯托的景觀畫面。
館方表示，因氣候變遷使今年花期略顯錯亂，但目前枝頭上有不少花苞，顯示後續仍具開花潛力。依過往經驗，櫻花需經低溫刺激，若寒流如期報到，有助於催花，待冷氣團過境後氣溫回升，花況將更明顯，春節期間有機會迎來較為完整的盛開期。
館方也提醒民眾，櫻花花期仍受天候影響，實際開花狀況將隨氣溫調整，建議民眾可多留意官方公告，彈性安排來訪時間。另春節期間園區各展區與戶外空間皆正常開放，適合規劃半日或一日走春行程，在賞櫻之餘，也能一併感受水道歷史、人文景觀與季節更迭交織而成的園區風貌。
