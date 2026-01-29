山下映明月 太魯閣部落文化重生契機

0403大地震，重創花蓮太魯閣國家公園，山崩的畫面，至今仍記憶猶新。位在布洛灣台地、深耕在地20年的山月村，因此被迫歇業。遊客走不進山上，但重建的腳步沒有停歇，看似災後觀光的停頓，在與太管處攜手合作，以及員工延續初心、另起爐灶之下，轉化為地方創生新起點，為太魯閣災後重建，點亮溫柔而堅定的方向。

面對突如其來的山崩地裂，在布洛灣台地經營20年的山月村，不得不做出重大決定。山月村村長 鄭明岡：「0403突然來個大地震，本來是 我們9月分，就合約到期了 結果，提早了5個多月就大地震，沒有辦法 根本就沒有辦法經營，我們就提早跟國家公園解約。」

「那天85個客人，還有員工 通通沒事，很幸運。」

山月村村長鄭明岡，回想起那場天災，仍心有餘悸。對他而言，山月村不只是間旅館，而是累積多年生命經驗與文化情感的夢想家。「如果您的頭髮長，願意來 站起來甩一下，我們也歡迎。」

山月村村長 鄭明岡：「我在美侖飯店辦很多活動，都是阿美族 阿美族為主，那這是高山族 紋面族群，跟我從小長大 在新竹竹東，信仰天主教 很多紋面老人，是差不多的，然後我服兵役，又服到陸戰隊莒拳班，又很多原住民，所以我一直夢想，有一個原住民的度假飯店，就堅持以文化為主，以當地的太魯閣族為主。」

一場強震震碎了多年成果，鄭村長轉念打起精神，秉持「取之於太魯閣、用之於太魯閣」的理念，決定以另種形式重建。山月村村長 鄭明岡：「我想說已經沒有收入了，關懷基金要申請結束，可是裡面有一點點的經費，我就跟國家公園申請，希望這個經費捐給國家公園，希望在文化方面，國家公園也很高興 也很願意。」

「正難能可貴的是，在解約之後，1年多 2年多，還能夠想到太魯閣。」

太魯閣國家公園管理處長 劉守禮：「這筆錢 希望還是以，布洛灣這個地方的重建為主，那以後的這個文化推廣，或者是各式的這個生態的面向，這些也都是我們會來，挹注的這個部分。」

「我是太魯閣族 讚。」

而曾在山月村工作6年的前員工，延續理念，在新城老街，重新出發。山下村負責人 宋育騰：「山月村以前很多萬壽菊，我們會給客人作茶包，去給他泡茶，對 然後 來到這邊呢，因為我們有開始，在作一個叫紅藜茶包，然後我們這紅藜茶包，裡面會摻一點萬壽菊，讓大家有這個回憶的味道。」

乘載著回憶，將曾經是山月村的招待所，作為復興基地，分享太魯閣族文化、山月村與新城老街的故事。「山下村您好，是 12點半用餐嗎，好 沒問題，請問你們人數幾位呢。」

山下村負責人 宋育騰：「我覺得以前大家都把重心，放在太魯閣國家公園裡面，太魯閣峽谷 ，那現在可以開始，了解到太魯閣周遭的環境，我覺得也是不錯，未來可能5年10年，太魯閣國家公園開放了之後，這些東西都會是加分的。」

太魯閣族青年，沒有離開花蓮。但災後的太魯閣國家公園，需要時間復原。在地學者點出，振興花蓮觀光的關鍵。東華大學自然資源與環境學系教授 戴興盛：「要盡很大的努力，把花蓮大大小小的，從軟體到硬體的那個，跟觀光有關的基礎建設做好，當觀光客體驗到花蓮，真正的自然的美景，還有在城市內的，這一些良好的基礎設施之後，他們就會更樂意，一而再 再而三的，來拜訪花蓮。」

「您好 裡面請喔，您好 謝謝。」

山月村的回憶，留在山上，但「把地方當成家」的理念，透過傳承，已走進山下。太魯閣災後之路，仍持續重建，期盼能再迎接更多國內外遊客造訪。

