山下智久來了！700位粉絲接機「盛況曝光」 清晨卡位是真愛

日星山下智久時隔14年再度來台舉辦專場見面會，於14日下午抵達松山機場，約700位粉絲熱情接機。他身著灰色針織衫配牛仔寬褲，在機場僅停留約1分鐘便快速離場，前往飯店準備15日一整天的見面會活動。出道超過20年人氣依舊驚人，不僅與台灣有深厚連結，近期日本傑尼斯出身的男團KAT-TUN也舉辦告別演唱會，前成員赤西仁更與龜梨和也合影，打破19年不合傳聞。

日本男星山下智久14日抵台。（圖／黃城碩攝）

山下智久此次抵台畫面充分展現了他的超高人氣，從機場出口到車輛的不到30秒路程，他卻走了超過2分鐘。現場粉絲熱情高漲，許多人為了一睹偶像風采不惜提前準備。一位從台南北上的粉絲表示，她昨天就先抵達台北，並強調「難得可以看到他，就是把握每一次的機會」，更計劃年底12月31日前往日本千葉參加他的迷你演唱會。

另一位粉絲分享，她一早5點就在機場等候，並認為山下智久在台灣的表現會有所不同，「對台灣來說，可能就會講中文，或是表現上、表演上都會有點不太一樣」。山下智久與台灣的淵源相當深厚，不僅去年底曾來台觀看周杰倫演唱會，今年也曾訪台，此次預計停留三天。

值得注意的是，同樣來自日本傑尼斯事務所的男團KAT-TUN近期在日本舉辦了告別演唱會。當年六人團體如今只剩三位成員，而曾是團內人氣成員的赤西仁也現身後台，與龜梨和也頭靠肩合照，這一幕不僅喚起許多粉絲的追星回憶，更打破了日本媒體長達19年關於兩人不合的傳言。

