山下智久來了！700位粉絲接機「盛況曝光」 清晨卡位是真愛
日星山下智久時隔14年再度來台舉辦專場見面會，於14日下午抵達松山機場，約700位粉絲熱情接機。他身著灰色針織衫配牛仔寬褲，在機場僅停留約1分鐘便快速離場，前往飯店準備15日一整天的見面會活動。出道超過20年人氣依舊驚人，不僅與台灣有深厚連結，近期日本傑尼斯出身的男團KAT-TUN也舉辦告別演唱會，前成員赤西仁更與龜梨和也合影，打破19年不合傳聞。
山下智久此次抵台畫面充分展現了他的超高人氣，從機場出口到車輛的不到30秒路程，他卻走了超過2分鐘。現場粉絲熱情高漲，許多人為了一睹偶像風采不惜提前準備。一位從台南北上的粉絲表示，她昨天就先抵達台北，並強調「難得可以看到他，就是把握每一次的機會」，更計劃年底12月31日前往日本千葉參加他的迷你演唱會。
另一位粉絲分享，她一早5點就在機場等候，並認為山下智久在台灣的表現會有所不同，「對台灣來說，可能就會講中文，或是表現上、表演上都會有點不太一樣」。山下智久與台灣的淵源相當深厚，不僅去年底曾來台觀看周杰倫演唱會，今年也曾訪台，此次預計停留三天。
值得注意的是，同樣來自日本傑尼斯事務所的男團KAT-TUN近期在日本舉辦了告別演唱會。當年六人團體如今只剩三位成員，而曾是團內人氣成員的赤西仁也現身後台，與龜梨和也頭靠肩合照，這一幕不僅喚起許多粉絲的追星回憶，更打破了日本媒體長達19年關於兩人不合的傳言。
更多 TVBS 報導
龜梨和也單曬與赤西仁合照 19年前曾傳不合！粉絲感動：活久見
松機直擊／40歲帥成這樣！ 山下智久來台700粉絲被他笑容電暈
玩哏玩過火！串流小編「南極說」惹怒NewJeans粉 深夜急道歉
A流疫情爆發！一堆台人赴日後確診超難受 網曝：全團1/3中獎
其他人也在看
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 22 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 2 天前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 2 天前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 22 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 11 小時前
李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著
「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」中時新聞網 ・ 9 小時前
馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養
馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。姊妹淘 ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
爆曖昧王品澔！簡廷芮「向老公道歉」長文吐心情 認：已造成影響
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，不過女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮除了轉發該貼文外，也發文吐露心情，並「向老公道歉」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 13 小時前
陳文茜抗癌1年鬥贏了！嗨喊「自行宣告康復」 一票友人感動痛哭
資深媒體人陳文茜去年底罹患黑色素腫瘤，在治療期間她不時透過社群分享病況。歷經腫瘤快速擴散到全身與腦部、免疫療法帶來的劇烈副作用後，她今（13）日無預警宣布「痊癒」，以〈自行宣告康復〉為題發文，向支持她的朋友及粉絲報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
簡廷芮爆曖昧王品澔簡訊被抓包！老公首出面發聲不忍了 婚姻現況曝
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。但今天週刊報導其實已有簡廷芮曖昧王品澔的關鍵對話證據被發現，而女方老公賴冠儒雖然知情但選擇隱忍，全是為了家庭和事業。對此簡廷芮剛也轉發限動回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 6 小時前