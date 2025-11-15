山下智久來台舉辦見面會 許願跟周杰倫合作 (圖)

日星山下智久今（15日）在台北LEGACY TERA舉辦三場粉絲見面會，午場一開場帶來歌曲〈擁抱我小姐〉就大送飛吻，並用中文向大家打招呼：「大家好，我是山下智久。」他笑說自己早上7點就起床去三溫暖健身，一跳進冷水池「冷到瞬間清醒。」進行美食環節時，山下智久大吃小籠包和珍珠奶茶，坦承不愛吃甜食的他，總是會在吃飽後來杯珍奶，還調皮地說：「我今天運動了可以吃很多，妳們今天沒運動不要吃太多。」

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前