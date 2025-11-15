中央社

山下智久來台舉辦見面會 許願跟周杰倫合作 (圖)

日星山下智久來台舉辦見面會，14日抵台後接受台灣媒體訪問，並說歌王周杰倫是令人尊敬的前輩，期待之後能合作。（HIGH HOPE提供）

中央社記者王心妤傳真 114年11月15日

