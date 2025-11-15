山下智久來台舉辦見面會 許願跟周杰倫合作 (圖)
日星山下智久來台舉辦見面會，14日抵台後接受台灣媒體訪問，並說歌王周杰倫是令人尊敬的前輩，期待之後能合作。（HIGH HOPE提供）
中央社記者王心妤傳真 114年11月15日
日本男神山下智久暌違14年訪台舉辦專場演出，15日連續舉辦3場粉絲見面會，14日下午抵達松山機場，一身休閒打扮，見到現場粉絲、媒體立刻脫下帽子打招呼，更不忘鞠躬致意，現場湧入約700名粉絲熱情迎接男神。前陣子他被拍到私下訪台，受訪時他特別感謝台灣粉絲尊重他和周杰倫，「周杰倫有帶我去咖啡廳，雖然上次有被認出來，但大家很尊重我們、很溫柔，走出咖啡廳才打招呼。」中時新聞網 ・ 20 小時前
（中央社記者王心妤台北15日電）日本男星山下智久今天將在南港舉辦3場見面會，他許願吃台灣美食並形容台灣味道就是「歐伊系」（日文：好吃）。山下智久說，歌王周杰倫是令人尊敬的前輩，期待之後能合作。中央社 ・ 13 小時前
日星山下智久今（14日）抵台，為明（15日）粉絲見面會作準備，傍晚接受台灣媒體訪問。甫從倫敦返日便立刻飛來台灣的他坦言自己仍有些時差，「剛才去健身房蒸汽房1小時，重訓40分鐘，感覺比平常使不上力。」果然帥哥的自制力不是常人能比！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
日星山下智久今（15日）在台北LEGACY TERA舉辦三場粉絲見面會，午場一開場帶來歌曲〈擁抱我小姐〉就大送飛吻，並用中文向大家打招呼：「大家好，我是山下智久。」他笑說自己早上7點就起床去三溫暖健身，一跳進冷水池「冷到瞬間清醒。」進行美食環節時，山下智久大吃小籠包和珍珠奶茶，坦承不愛吃甜食的他，總是會在吃飽後來杯珍奶，還調皮地說：「我今天運動了可以吃很多，妳們今天沒運動不要吃太多。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
