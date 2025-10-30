山下智久來台一天唱2場還不夠！驚喜宣布早上再加場創紀錄
日本男神山下智久將於11月15日在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk ＆ minilive」，這是他繼2011年5月之後，暌違5293天後，再度以個人身份來台舉辦專場，當天更將舉辦下午、晚上共2場，門票開賣後瞬間秒殺，主辦今（30日）也破天荒宣布追加「上午場」。
山下智久上次來台是在2023年為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》宣傳，專場演出則已經是14年前、在台大體育館連唱3天。對於這次的talk ＆ minilive，山下智久開心表示，想起之前造訪時，大家特地到機場迎接，還送來許多訊息與支持，真切感受到大家的應援，那份滿滿的愛意也溫暖他的心，相當期待見到大家，強調：「終於能夠在舞台上，直接向大家傳達我的感謝與心意！」
追加場將於11點30分在Legacy TERA開演，票價分為A區4880元／B區4180元／C區3580元／身障席2190元，全部電子票，將於11月1日下午2點在KKTIX開賣，更多詳情可洽梵思娛樂官方社群專頁。
