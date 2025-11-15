山下智久台上護食 喊粉絲「不准喝」 見Four Tops全場嗨了

日本男星山下智久在台舉辦粉絲見面會。（圖／HIGH HOPE提供）





日本男星山下智久今（15日）在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，一天三場吸引3900名粉絲，舞台上護食直呼：「不准喝！」但也溫柔的在台上和粉絲約好會再見面。

山下智久開場帶來〈擁抱我小姐〉瞬間點燃粉絲熱情，也以中文自我介紹，並開心今天大家可以來到見面會，還關心後面排數的粉絲能不能看清楚，得到尖叫聲後，他也笑說自己的的視力很好，並希望能和粉絲製造美好的回憶，讓大家都能開心到最後。

廣告 廣告

今日一連舉辦三場見面會的山下智久，也說自己早上7點就起床，去了三溫暖時候嗎還跳下了冷水池醒腦，並跟大家承諾在見面會上都會拿出150%的努力，將好的一面展現給大家。

在日本少見在台灣廣受人氣的水果，看到釋迦說很像《航海王》裡面的「惡魔果實」，在粉絲的幫忙下選擇了蓮霧，形容味道時候得到了很甜，也讓他好奇「只有甜嗎？」隨後得到更多回答，也知道夏天才是當季時候，山下智久更說：「那麼夏天的時候要再來了呢！」

日本男星山下智久在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」。（圖／HIGH HOPE提供）

日本男星山下智久在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」。（圖／HIGH HOPE提供）

山下智久也在台上品嚐了台灣美食，早餐店的小籠包，吃得滿足的他，還笑說要餵給台下粉絲吃，並真的夾一個小籠包作勢要給大家吃，笑說要「丟」下去，但最後還是說他要珍惜著吃。

另外，還喝了有名的珍珠奶茶，一開始還吸不起珍珠，再度嘗試後也滿足的說自己很少吃甜食，但珍奶是一定要喝的，還表示自己早上有去過健身房因此可以喝，而對台下還沒有運動的粉絲，則開玩笑說：「不准喝！」還透露美食環節早上並沒有，讓全場粉絲爆發尖叫聲。

而看見粉絲拿著過去山下智久、生田斗真、風間俊介以及長谷川純組成的Four Tops照片，山下智久也從粉絲手上接過，並表達該照片真的是很有歷史的東西，感覺到十分懷念。

日本男星山下智久首次舉辦見面會，現場也演唱了自己的歌曲。（圖／HIGH HOPE提供）

日本男星山下智久首次舉辦見面會，現場也演唱了自己的歌曲。（圖／HIGH HOPE提供）

唸粉絲信件時候，山下智久表達是多虧大家的支持才能堅持下去，而台下有粉絲想要簽名，他則說：「那要開簽名會了」，主要因為如果簽名，就會想要每一個粉絲都簽，雖然婉拒了簽名，但和所有粉絲約好：「我們還會再見面。」

山下智久今年首次舉辦了見面會，表示從4月開始在日本也是順便慶祝自己的生日，主要感覺40歲是一個里程碑，就特別想要跟粉絲好好見面，也說40歲會想到老鷹，因為老鷹在40歲會飛不起來，那時候老鷹需要自己將羽毛叼掉，如果沒能承受這樣的痛，那麼老鷹就會死掉，而他自己想要繼續努力，到30週年還可以見到大家，暖心的告白也獲得全場掌聲。

而在尾聲山下智久還開放了約20秒的拍照時間，感謝大家都很遵守見面會的規定，最後帶來了〈Loveless〉與〈Party Don’t Stop〉，獻給不論是跟隨很久的粉絲或是新加入的粉絲，並用中文表示：「今天很高興見到大家！」



【更多東森娛樂報導】

●28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責

●山下智久來台！吸超700名粉絲接機 現場收信、脫帽鞠躬寵粉

●Super Junior登大巨蛋被3萬粉震驚 希澈喊「我回來了」全場應援超狂

