山下智久回歸《神之雫》戰心魔 法國女星：像驚悚片

芙洛兒潔芙莉爾（左）、山下智久在《神之雫》中是同父異母的姊弟。Apple TV提供



日本男神山下智久再度攜手法國女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）續攤《神之雫》（Drops of God）第2季，她透露這將是一段精采的冒險，「和第1季一樣，講述的是一個發生在葡萄酒世界背景下的人性故事。但在第2季中，我們更深入地探討了家庭成員之間的關係。劇情也更加緊張，有些場景簡直像1部驚悚片」。

《神之雫》改編自同名葡萄酒漫畫神作，第1季2023年首播後在爛番茄評論網拿下100％新鮮認證，繼第1季山下智久與芙洛兒潔芙莉爾在劇中為爭奪龐大遺產展開一連串高張力對決與嚴苛考驗，新1季2人將迎來截然不同的全新使命，同時也將面臨至今最危險、最嚴峻的挑戰。

第2季聚焦於「揭開世界上最偉大葡萄酒的起源」，這是一個連他們父親、世界知名葡萄品酒傳奇亞歷山大雷傑也未能破解的謎題，從家族傳承的追尋，逐步演變成跨越世紀與橫跨全球的真相之旅，山下智久與芙洛兒潔芙莉爾將被帶到世界最遙遠的角落，並被迫面對內心的惡魔，從此徹底改變。《神之雫》第2季1月21日於Apple TV首播。

