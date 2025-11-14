山下智久大讚台粉！「曝30週年計劃」 期待再合作周杰倫

日本男星山下智久接受媒體聯訪。（圖／HIGH HOPE提供）





日本男星山下智久距離上一次在台灣公開活動已經過了5293天，明（15日）將於Legacy TERA舉行見面會，更為了粉絲決定開3場，雖然準備上比較辛苦，但能親自和支持自己的粉絲見面，還是覺得非常值得，還大讚台粉都很給予溫暖和尊重，明年將迎接出道30週年的他，分享了明年的工作規劃，也期待能跟好友周杰倫合作。

「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」本預計開兩場，後來加開到三場，山下智久也表示其實自己也是很驚喜，「主辦單位告訴我，很多人都買不到票，所以決定再努力塞出第三場。雖然準備上真的很辛苦，但因為太久沒有機會能在台灣舉辦活動，所以更想親自向一直支持我的粉絲說聲謝謝。」

而明日見面會上，山下智久也有準備了中文，希望可以好好的心意傳達給台灣粉絲，不過被問能不能劇透時候，則笑說是秘密，學習中文的過程，則表示都是請教台灣的朋友，請對方錄音後，他就反覆聽來練習。而體力部分山下智久說自己平常就是會做1個小時的蒸氣浴以及40分鐘的重訓，即便有時差也不會中斷訓練。

距離上一次在台灣舉辦個人活動相隔5293天，坦言雖然時間過很久，但仍記得台灣粉絲長年以來的支持，「真的非常感謝大家一直給我那麼多力量。」山下智久更笑說已經記得「台灣的味道」，被問是什麼味道時，則笑著回答：「很好吃的味道。」

山下智久聊到這次來台品嚐的台灣美食，則毫不猶豫談到是台灣道地的小籠包，還有牛肉麵跟滷肉飯都是想要品嚐的味道，前一天還在倫敦的他，也自曝在當地也吃了小籠包，不過為了準備明天的3場活動，加上自己還有點時差，因次表示今日不會出去，主要就是點room service，然後早點睡來儲備體力。

日本男星山下智久明年將迎接出道30週年。（圖／HIGH HOPE提供）

日本男星山下智久明年將迎接出道30週年。（圖／HIGH HOPE提供）

如今已經走向年末，面對即將到來的2026年，山下智久透露明年將迎來出道30週年，希望帶給粉絲更多作品，也希望能有更多時間陪伴粉絲與長期支持自己的朋友，對於會不會想要跨國合作時候，也表達對台灣作品的興趣，「台灣有很多優秀的演員與劇組，如果能一起合作，我會非常期待。不分世代，只要能互相學習，我都覺得是很棒的機會。」

另外，聊到好友周杰倫時候，提及之前有受邀去他的演唱會合唱，表示周杰倫是自己尊重的前輩，「從他身上學到很多，如果未來有機會再次合作，一定非常開心。」

山下智久私下來台玩時，也有分享過和周杰倫一起的照片，他本人私下行程會被認出來，不過粉絲都給予他們很大的尊重，舉例和周杰倫去咖啡廳時候，大家也都是等他們走出去才上來打招呼，「台灣粉絲真的很尊重人，也因此每次來都覺得很放鬆。」

最後也預告明日見面會活動內容將更貼近粉絲，「不是演唱會的形式，所以我會直接向大家表達感謝，也會唱幾首歌，雖然時間不長，但希望能在現場許下一個約定，未來我們還要一起看到更多不同的風景。」



