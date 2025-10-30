山下智久夯到破紀錄！見面會加開上午場 Legacy TERA早中晚連辦3場寵粉

山下智久將在11月15日來台舉辦見面會，將在一天內挑戰3場創紀錄。翻攝IG@tomo.y9

日本人氣男神山下智久再創新紀錄！日前宣布11月15日在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，原本已召開下午場、晚上場的他，因粉絲瘋喊買不到票，今（30日）緊急宣布上午11點半加開一場，預計一天辦3場，創下日本藝人見面會單日最多場次紀錄！

山下智久的見面會今宣布11點半加開一場。翻攝FB@梵思娛樂

山下智久這次來台舉辦talk & minilive，很期待繼2011年5月之後，睽違5293天，終於再度以個人之姿來台舉辦專場演出，也感謝粉絲的熱情支持。

協辦單位梵思娛樂今也同步公開加場的售票資訊，宣布「上午場」將在11月1日下午2點開賣，本場次銷售採全電子票，並設定無法轉讓，問答也跟之前不一樣，請粉絲格外留意，購票洽KKTIX。



