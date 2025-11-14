山下智久抵台靠健身調時差 預告出道30週年計畫盼與周董合作

山下智久說每次來台有「我回來了！」的心情，也有獨特味道，追問他回「感覺很好吃的味道」，讓大家笑成一團。（翻攝山下智久X）

日星山下智久今（14日）抵台，為明（15日）粉絲見面會作準備，傍晚接受台灣媒體訪問。甫從倫敦返日便立刻飛來台灣的他坦言自己仍有些時差，「剛才去健身房蒸汽房1小時，重訓40分鐘，感覺比平常使不上力。」果然帥哥的自制力不是常人能比！

前幾天還在倫敦大吃小籠包的山下智久，被問到來台想吃的美食，果然還是「道地的小籠包」。他也喜歡牛肉麵、滷肉飯，上次來台吃了麻辣火鍋，他自己調沾醬時加了大蒜，讓他印象深刻。明天將挑戰一日三場見面會，山下智久坦言今晚應該只會乖乖待在房間叫「客房服務」，再寫寫每天給粉絲的信。「當初承諾一整年每天寫一封信給粉絲，既然說了就要做到，這是我的堅持。」

山下智久今（14日）下午抵台，傍晚受訪前已經在飯店健身房完成今日運動訓練，超級自律。（HIGH HOPE提供）

山下智久在《The Head》、《神之雫 Drops of God》第二季等作品與國外工作團隊合作，他表示挑作品主要還是看角色是否適合、故事吸引度，以及與團隊彼此想法的契合度。參與國際製作，需要尊重不同語言與文化，也要保持對作品的熱情。他笑說在法國拍攝時，法國人一見面就是擁抱和親吻，一開始讓他有點嚇到、也有些害羞，但待久了也就入境隨俗。

山下智久與周杰倫是好朋友，他曾受邀擔任周杰倫香港演唱會嘉賓。（翻攝山下智久 IG）

粉絲們經常從山下智久社群貼出的照片發現「山P在台灣？」他表示無論在日本或海外，有時候都會被認出來，感謝大家都很有禮貌。今年他首次在日本嘗試看花火大會，以後也想多參與各地慶典；而他也曾在台灣逛夜市，之前好友周杰倫曾帶他去咖啡廳，「雖然有被認出來，但大家等到我們要走的時候才打招呼，讓我覺得很自在，很感謝大家。」

山下智久每次閃現台北都會打卡，讓粉絲很驚喜。（翻攝山下智久IG）

提到周杰倫，山下智久說曾擔任周杰倫香港演唱會嘉賓，兩人合唱〈等你下課〉，他也許願未來能再合作歌曲。「從Jay桑身上學到很多，也很期待未來合作。」山下智久對台灣戲劇、優秀演員與劇組也小有研究，更釋出善意，希望有機會在台灣發展。

山下智久主演《神之雫》（Drops of God）第二季到許多國家拍攝。（Apple TV+提供）

時隔14年再在台舉辦公演，山下智久感謝台灣粉絲不變的強大支持。起初主辦只安排兩場，後來因為粉絲敲碗太熱烈才加場，雖然他覺得行程有點吃力，但為了粉絲還是答應。「希望藉由明天的活動傳達對台灣粉絲的感謝，也會唱幾首歌。雖然時間不長，但這是一個能向大家許下未來會帶來更多不同景色的機會。」他也預告明年將迎接出道30週年，希望能有更多時間與支持他的粉絲交流。現場媒體喊話「下次來辦演唱會」，也換來山P微笑點頭回應。

