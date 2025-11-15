山下智久抵台！睽違14年再辦台北專場 現身松山機場親民揮手

（娛樂中心／綜合報導）日本人氣男神山下智久睽違14年再度在台舉辦專場見面會，15日將於一天內接連舉辦3場「山下智久2025 台北Talk & Mini Live」活動，人氣強勢回歸。山下智久於今（14）日下午提前抵達台北松山機場，穿著米色深V針織毛衣與漁夫帽現身，親切地向粉絲揮手致意，還脫帽微笑回應，展現巨星風範與滿滿誠意。

圖／山下智久抵台，受到粉絲熱烈歡迎。（翻攝 Threads、山下智久IG）

廣告 廣告

山下智久此次訪台，吸引超過700名粉絲到場接機，現場氣氛近乎失控。儘管被媒體與粉絲團團包圍，他仍不忘向四面八方的支持者揮手示意，態度親切。最後在保鑣與工作人員的引導下緩緩上車離開，場面熱烈如同紅毯盛典。

山下此次來台，是為見面會「Talk & Mini Live」而來，原先僅安排2場，因粉絲搶購火熱，主辦單位緊急宣布加開第三場回饋支持者。這也是他自2011年來後，時隔14年再次舉辦正式活動。

山下智久近年雖多次以私人行程造訪台灣，但鮮少公開露面。先前他曾現身台北大巨蛋觀賞周杰倫演唱會，引起全場轟動，讓粉絲驚喜不已。這次正式回歸，不僅象徵他與台灣粉絲情感連結的延續，也讓等待多年的影迷終於能近距離感受他的魅力。

更多引新聞報導

當媽後心碎！郁方看虐童新聞崩潰 點名「他」怒喊：「請拿出魄力！」

學姐醉睡被「插入」侵犯！航空男得意抹臉炫耀 下流舉動成鐵證



更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重