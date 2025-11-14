山下智久抵台700人松山接機 粉絲舉牌「我願意」

（中央社記者王心妤台北14日電）日本男星山下智久今天下午抵達松山機場，吸引超過700名粉絲熱情接機，還有粉絲舉出「我願意」看板應援。明天他將在南港Legacy TERA，舉辦睽違14年的台灣粉絲見面會。

山下智久來台前曾說，上次來台，粉絲的支持讓他真切感受到應援的溫暖，期待來台向大家傳達感謝與心意，也很期待跟粉絲見面。

山下智久的班機今天下午約3時許落地，他在近下午4時走到出境大廳。穿著灰色毛衣搭配牛仔褲、戴著灰色漁夫帽現身的他，過程中不斷向歌迷揮手致意。

現場不少粉絲高舉牌子應援，還有粉絲的牌子上寫著「山下智久，我願意」，並畫上鑽戒圖樣。山下智久親切收下粉絲的手寫卡片，最後在粉絲熱情簇擁下搭車離去。（編輯：吳素柔）1141114